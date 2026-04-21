La plataforma de pagos MODO anunció para este mes de abril una serie de promociones en supermercados que combinan reintegros directos sobre el valor de la compra con la participación automática en sorteos especiales.

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La iniciativa, impulsada junto a más de 15 bancos, tiene como objetivo fomentar el uso de pagos digitales en los consumos cotidianos, permitiendo que los beneficios sean acumulables con otras promociones bancarias vigentes.

Los usuarios pueden acceder a estos ahorros pagando directamente con MODO o desde la aplicación de su banco. A continuación, el detalle de las propuestas vigentes para las principales cadenas:

Cronograma de descuentos y premios

- Coto (Mega Martes): Este martes 21 y el próximo 28 de abril rige un beneficio del 20% de reintegro en compras presenciales. Además, al realizar consumos en estas fechas, los usuarios participan automáticamente del sorteo semanal de $5.000.000.

- ChangoMás: Los lunes 20 y 27 de abril los clientes acceden a un 20% de reintegro en compras presenciales. La promoción incluye la participación en el sorteo de 50 carritos llenos, que consisten en el reintegro del 100% de la compra realizada, con un tope de hasta $250.000 por ganador.

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- Dia: Para los viernes y sábados 24 y 25 de abril, el beneficio es del 20% de reintegro en compras presenciales. En estas fechas, los usuarios participan del sorteo de 20 carritos llenos, también con el reintegro del 100% del ticket y un tope de $250.000 por ganador.

Acumulación y condiciones de los beneficios

Uno de los puntos destacados de estas iniciativas es que los ahorros pueden acumularse con otras promociones que los bancos tengan vigentes, multiplicando así la capacidad de ahorro de las familias argentinas.

El objetivo de estas acciones, según señalaron desde MODO, es ampliar la adopción de los pagos digitales en el día a día.

Para conocer la totalidad de las condiciones, los bancos participantes y las fechas específicas de vigencia, la plataforma invita a los usuarios a consultar el sitio oficial modo.com.ar/promos.

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Desde la empresa recordaron que estos beneficios aplican para compras presenciales, buscando consolidar una experiencia de pago ágil y segura en los supermercados de todo el país.

GZ / lr