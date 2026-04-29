Acciones y bonos caen tras divisiones en la Fed por efectos de conflicto en Medio Oriente

Las acciones acompañaron a los bonos a la baja después de que una Reserva Federal dividida mantuviera sin cambios las tasas de interés y señalara que la guerra en Irán está nublando el panorama económico. El crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde 2022.

Sin un final a la vista para el conflicto en Medio Oriente, los mercados monetarios prácticamente abandonaron las apuestas por un recorte de tasas este año y comenzaron a descontar la posibilidad de un alza en 2027. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subieron a un máximo de un mes, alcanzando el 4,4%. La mayoría de las acciones del S&P 500 cayó, aunque las tecnológicas muestran desempeño superior al resto antes de los resultados de Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp.

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Funcionarios de la Fed ajustaron su comunicado, señalando que “los acontecimientos en Medio Oriente están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas”. Anteriormente, habían indicado que las implicancias del conflicto eran inciertas. Los responsables repitieron la referencia a “la magnitud y el momento de ajustes adicionales” en las tasas.

La última reunión de política también reveló una división más profunda sobre el panorama de la política monetaria en medio de la creciente incertidumbre provocada por la guerra.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, “apoyaron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales, pero no respaldaron la inclusión de un sesgo hacia la flexibilización en el comunicado en este momento”, dijo el comité. El gobernador Stephen Miran disintió a favor de una reducción de un cuarto de punto en las tasas.

“El lenguaje sobre la inflación elevada tiene claramente la marca de los miembros más hawkish”, dijo Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management. “La inflación no está elevada solo por los altos precios de la energía, lo que implica que algunos funcionarios de la Fed creen que un alza de tasas podría solucionar el problema, incluso si eso perjudica al mercado laboral”.

Última reunión de Jerome Powell

La reunión fue la última de Jerome Powell al frente del banco central después de que el Departamento de Justicia abandonara una controvertida investigación penal sobre la Fed, allanando el camino para la confirmación en el Senado de Kevin Warsh como próximo presidente. Powell dijo que permanecerá como gobernador una vez que finalice su mandato como presidente.

“En un giro dramático para Powell, tres presidentes regionales discreparon, no sobre la decisión de tasas en sí, sino sobre cómo se comunicó”, dijo Jeffrey Roach, de LPL Financial. “Se espera más tensión a medida que un nuevo presidente de la Fed intente implementar un nuevo régimen de política”.

Roach afirma que no sorprende que las posibles alzas de tasas vuelvan a reflejarse en los mercados de futuros.

“En última instancia, la incertidumbre persistirá hasta que el conflicto en Medio Oriente termine de forma definitiva”, señaló.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El S&P 500 bajó 0,4% a las 2:46 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió 0,1%

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 0,8%

El índice MSCI World bajó 0,5%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,4%

El euro bajó 0,4% a US$1,1664

La libra esterlina bajó 0,4% a US$1,3461

El yen japonés bajó 0,5% a 160,41 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin bajó 1,5% a US$75.297,57

Ether bajó 3% a US$2.225,81

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió ocho puntos básicos a 4,43%

El rendimiento del bono alemán a 10 años subió cuatro puntos básicos a 3,11%

El rendimiento del bono británico a 10 años subió siete puntos básicos a 5,07%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subió 11 puntos básicos a 3,94%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió seis puntos básicos a 4,99%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 7,3% a US$107,27 por barril

El oro al contado bajó 1,6% a US$4.523,28 la onza

LM