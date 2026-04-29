Powell afirma que seguirá en la Reserva Federal tras dejar la presidencia en mayo

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que permanecerá en el banco central como gobernador una vez que finalice su mandato como titular.

“Una vez que mi mandato como presidente termine el 15 de mayo, continuaré ejerciendo como gobernador por un período aún por determinar”, declaró Powell el miércoles en una conferencia de prensa.

Si bien su mandato como presidente de la Fed concluye el 15 de mayo, su puesto en la Junta de Gobernadores se extiende hasta 2028.

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Los ataques autodestructivos de Trump contra la Reserva Federal

“Planeo mantener un perfil bajo como gobernador”, aseguró. “Solo hay un presidente de la Junta de la Reserva Federal. Cuando Kevin Warsh sea confirmado y asuma, él será ese presidente”.

Acusaciones sobre Powell

La decisión del Departamento de Justicia de la semana pasada de abandonar una controvertida investigación penal por sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington despejó el camino para la confirmación de Kevin Warsh, nominado por el presidente Donald Trump para reemplazar a Powell al frente del banco central.

“Mi preocupación son los ataques legales contra la Fed, que amenazan nuestra capacidad de llevar adelante la política monetaria sin considerar factores políticos”, dijo Powell.

Powell señaló en marzo que planeaba permanecer en el banco central hasta que se completara la investigación del Departamento de Justicia sobre él y la institución.