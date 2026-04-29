Alejandro Fantino emocionado por su reencuentro con Javier Milei: "Hermoso"

Tras recibir una mención especial de parte del presidente Javier Milei en el debate en el Palacio Libertad, el periodista Alejandro Fantino le agradeció la invitación al mandatario a través de sus redes sociales junto a una foto de ambos abrazados.

"Gracias por la invitación Javi!", expresó en primer momento junto a la foto juntos y agregó: "Gran charla, muy didáctica y bajando a tierra conceptos muy complejos para nosotros los legos". Compartiendo una vez más la fotografía en una segunda historia, añadió: "Hermoso reencuentro!!".

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El conductor televisivo también realizó una tercera publicación en sus historias de Instagram el video del momento en el que Milei pide enfocarlo y realiza una mención especial recordando su paso por el programa que Fantino conducía años atrás.

"Qué momento!, qué difícil recibir aplausos para los que somos tímidos..", manifestó el comunicador.

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