Techint volvió a perder una licitación clave para Vaca Muerta y una ítalo-argentina se quedó con el negocio

El consorcio Southern Energy adjudicó la construcción del gasoducto dedicado que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a la alianza Víctor Contreras - Sicim. Según pudo confirmar PERFIL de fuentes al tanto de las negociaciones, también avanzará en el armado de una planta compresora, otra de las partes del megaproyecto.

Así, Techint volvió a perder una licitación clave para el desarrollo de la industria energética en el país, luego de quedar afuera a principios de 2026 de la provisión de los caños para la misma obra de infraestructura. En ese entonces, la india Welspun se impuso con un ofrecimiento un 40% más barato.

Según pudo saber este medio, tanto la ítalo-argentina como el holding de Paolo Rocca habían quedado en la recta final por ser las dos ofertas con mejores precios y garantías. Pero, finalmente, la ganadora se quedó con el negocio por un monto de USD 533 millones para el montaje y de USD 96 millones de la planta compresora. La oferta de la T fue USD 85 millones más cara.

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La decisión del consorcio —integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— se tomó por unanimidad tras un proceso de licitación digital que incluyó la apertura de sobres ante escribano público. La obra, denominada San Matías Pipeline, consiste en un tendido de 471 kilómetros y 36 pulgadas de diámetro que unirá Tratayén, en Neuquén, con el Golfo San Matías, en Río Negro.

Las ventajas de la oferta ganadora

Para el montaje del ducto, la UTE Víctor Contreras - SICIM no solo presentó la oferta más económica entre cinco competidores, sino que otorgó ventajas financieras determinantes: no solicitó anticipo de pago, aseguró la operatividad fit for purpose y ofreció una garantía de reaseguro superior, vital para un proyecto con costos tan ajustados, indicaron fuentes al tanto de las negociaciones.

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Por otro lado, la construcción de la planta compresora intermedia (de 46.000 HP de potencia) también se le escapó a Techint-SACDE. Esta obra fue adjudicada a la compañía Oilfield Production Services (OPS), cuya propuesta fue calificada como la más competitiva en términos de garantías y facilidades de pago frente a otras firmas como Pecom, BTU y la propia Contreras.

DCQ