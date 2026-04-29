Día del Trabajador: 7 de cada 10 empresas no cobre el salario que busca el empleado

El mercado laboral corporativo en Argentina arrancó 2026 con una brecha pronunciada entre lo que las empresas ofrecen y lo que los profesionales demandan. El dato central es contundente: el 70% de las organizaciones considera que las expectativas salariales de los candidatos están fuera de su presupuesto. Al mismo tiempo, 7 de cada 10 profesionales califica su sueldo actual como regular o directamente está insatisfecho con él.

Así lo indica la Guía Salarial 2026 de Michael Page, consultora especializada en reclutamiento de mandos medios y ejecutivos, que encuestó a más de 600 empresas y 1.332 profesionales durante febrero de este año.

Más crecimiento, menos contrataciones

El 60,6% de las empresas encuestadas proyecta crecimiento sectorial para 2026. Sin embargo, ese optimismo no se traduce en expansión de equipos. Mientras que en 2025 el 41% afirmaba que aumentaría su nómina, este año solo el 30% lo planea.

"El crecimiento en las empresas existe, pero es estratégico. Esto se traduce en decisiones de contratación más selectivas y alineadas al impacto directo en el negocio", señaló Álvaro Parker, Managing Director en Argentina, Chile y Perú de PageGroup.

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Entre las organizaciones que sí buscan incorporar personal, el 84,8% prioriza contrataciones permanentes para "roles clave". Un 22% adicional contempla hacerlo de forma temporal, modalidad que crece como alternativa válida: más de la mitad de esas incorporaciones responde a proyectos puntuales.

La brecha salarial, en números

El 58% de los profesionales pide un incremento superior al 20% para cambiar de empleo. Del otro lado, solo el 8% de las empresas tiene previsto aumentar salarios en ese porcentaje. El 40% planea ajustar únicamente por inflación (IPC).

Esa distancia explica, en parte, la alta intención de cambio que registra el estudio. Aunque el 55% de los profesionales dice estar conforme con su trabajo actual, más del 50% no ve oportunidades de desarrollo dentro de su organización. Solo el 29% está satisfecho con su remuneración.

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Desde Michael Page advierten que el salario dejó de ser el principal diferencial para el talento calificado. "Las empresas siguen enfocadas en la compensación monetaria, pero el talento valora cada vez más el crecimiento profesional y la personalización de los beneficios", indicó Parker. "Esto se traduce en alta intención de cambio y baja satisfacción".

La Guía Salarial 2026 de Michael Page se elaboró con 600 respuestas de empresas —de distintos tamaños— y 1.332 de profesionales, relevadas en febrero de este año. El 64% de los encuestados ocupa cargos de gerencia o nivel C-suite. Casi el 60% de los participantes también se desempeña en posiciones de liderazgo.