Luz, gas, agua y transporte: cuánto cuesta hoy pagar los servicios en Córdoba

El costo de sostener los servicios básicos en Córdoba sigue escalando y ya se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre la economía doméstica. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, en marzo de 2026 una familia tipo necesitó destinar hasta casi el 16% de sus ingresos para pagar luz, gas, agua y transporte, en un escenario atravesado por aumentos tarifarios y cambios en el esquema de subsidios que encarecieron las facturas.

El relevamiento, basado en datos oficiales y cuadros tarifarios actualizados, refleja que el gasto mensual en servicios alcanza los $144.679 en los hogares de menores ingresos, $253.000 en los de nivel medio y hasta $470.173 en los de mayores recursos. Esto ocurre mientras los salarios, aunque en alza, crecen por debajo de las tarifas.

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Según el informe, una familia de ingresos bajos —con un salario estimado en $904.992— destina casi el 16% de su ingreso a cubrir estos servicios. En el caso de los sectores medios, el peso alcanza el 13,89%, mientras que en los hogares de mayores ingresos baja al 11,20%.

El impacto no es homogéneo. En los sectores de menores recursos, el transporte representa más de la mitad del gasto total (52,31%), mientras que en los niveles medio y alto la energía eléctrica es el rubro más significativo, con incidencias cercanas al 40%.

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El aumento en los costos se explica, en gran medida, por la reconfiguración del sistema de subsidios. En el caso de la electricidad, desde enero rige el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que limita la asistencia estatal a un bloque de consumo básico. Todo excedente se paga a tarifa plena, lo que encarece las facturas en los meses de mayor demanda.

En marzo, las boletas eléctricas oscilaron entre $47.751 para consumos bajos y $175.732 para niveles altos. En paralelo, el gas natural —sin subsidios en ese mes— registró facturas promedio de hasta $48.533, mientras que el agua potable llegó a $81.228 según la zona.

El transporte también suma presión. Con un boleto urbano en $1.720 y aumentos en taxis de hasta el 27%, una familia puede gastar entre $75.680 y $165.180 mensuales en movilidad.

Brecha territorial marcada

A esta situación se suma una brecha territorial. En el Gran Córdoba, donde muchos hogares no tienen acceso a gas de red, el uso de garrafas duplica el costo del servicio: unos $44.640 mensuales frente a los $21.930 de un usuario promedio con conexión domiciliaria.

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El transporte interurbano profundiza esa desigualdad. Con tarifas que acumulan aumentos superiores al 500% desde 2024, el gasto mensual para quienes viajan diariamente a la capital puede superar los $290.000, muy por encima del costo del transporte urbano.

En este contexto, el estudio concluye que los servicios públicos se consolidan como uno de los principales componentes del gasto familiar en Córdoba, con una incidencia creciente que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.