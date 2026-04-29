Centenaro, de los Expendedores de GNC: "Tenemos el temor de que hoy empezaron con las interrumpibles y mañana nos vaya a tocar a las firmes"

Marisa Centenaro, presidenta de la Cámara de Expendedores de GNC del Interior, mostró su preocupación por eventuales futuras restricciones en la venta de GNC en Córdoba durante la temporada invernal.

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“La verdad es que ayer nos enteramos de estos cortes imprevistos que se fueron dando, principalmente en el AMBA, a través de las distribuidoras de Metrogas y de Naturgy. A nosotros acá, en lo que hace a la distribuidora de Ecogas, es la distribuidora de Gas del Centro, solamente se habría ordenado el corte de suministro en las estaciones interrumpibles, que son muy poquitas", explicó.

"O sea, son una en Catamarca y una o dos en Córdoba, nada más. El resto de las estaciones tendría la condición de firmes, es decir, con una capacidad contratada. A esas estaciones se les va a cortar recién después, cuando la escasez del producto sea mucho más importante", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Por ahora el anuncio ha sido a las GNC interrumpibles y a las industrias, que por ahí tienen contratado un cierto porcentaje, una cierta capacidad en firme y un poco en interrumpible", precisó Centenaro.

"Entonces, lo que se cortaría sería lo que corresponde al servicio de interrumpible. Es decir, la industria tendría asegurado un mínimo técnico para que no cesen sus equipos más fundamentales. Se les asegura una capacidad mínima para el funcionamiento", insistió la referente del sector.

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"Un poco de ruido"

"La verdad es que eso sí llama bastante la atención y por ahí todo esto contrasta con esos anuncios por ahí muy marketineros o esos anuncios como la inconmensurable posibilidad de exportar el gas natural licuado con la pretensión de exportar 28 millones de metros cúbicos día, cuando en realidad la demanda interna es de 5 millones de metros cúbicos día", señaló en tono crítico.

Además indicó en diálogo con el periodista Jorge "Petete" Martínez que "por ahí hace un poco de ruido todo esto con grandes anuncios, pero vemos que la demanda interna está muy lejos de por ahí de ser cubierta".

"Nosotros hoy tenemos el temor de que empezaron con el interrumpible, mañana nos va a tocar a las firmes, ¿cómo ir adaptando el negocio a estos anuncios? Y más en el contexto general de crisis y de ajustes que el estacionero hace en forma permanente para asegurar su subsistencia", concluyó Centenaro.