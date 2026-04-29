El combustible disparó la inflación en localidades del interior con subas de hasta un 25%: la alerta de la Fundación Colsecor

El encarecimiento del crudo, impulsado por la guerra en Medio Oriente y las tensiones entre Rusia y Ucrania, comenzó a trasladarse con fuerza a los precios de los combustibles en Argentina. Según el relevamiento de la Fundación Colsecor, el aumento fue escalonado durante marzo y se profundizaría en abril, con subas que podrían alcanzar el 25% en un solo mes.

“Lo que nosotros vemos en marzo es una partecita de todo el aumento, porque el aumento fue escalonado”, explicó el economista Gerardo Sánchez, asesor de la entidad, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

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El contexto internacional explica buena parte del fenómeno: el barril de Brent pasó de USD 76,16 a USD 103,97 durante marzo, con un pico de USD 108,01 y una variación cercana al 45% en el mes.

En ese escenario, los precios locales ya muestran señales claras. El litro de nafta promedió en marzo $1.753 en las localidades del interior, prácticamente en línea con los $1.754 registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el caso del gasoil, en cambio, la diferencia se amplía: el promedio fue de $1.875 en el interior frente a $1.768 en la capital.

De esa forma, de las 32 localidades relevadas, 29 registraron precios de gasoil por encima de los valores de referencia en CABA, consolidando un escenario en el que el interior ya paga más caro uno de los insumos clave para la producción y el transporte.

Aumentos de la Nafta en el interior del país (Fundación Colsecor)

Durante marzo, la nafta aumentó un 3,8% en el interior y un 9% en CABA, mientras que el gasoil subió un 5,9% y un 6,6% respectivamente. Sin embargo, el dato completo del impacto todavía no se vio. “Cuando tengamos el dato de abril vamos a estar cercanos al 25% de aumento en combustibles durante ese mes”, anticipó Sánchez.

La tendencia se inscribe en una dinámica más amplia. En términos interanuales, la nafta acumula subas del 37,8% en el interior y del 49,5% en CABA, mientras que el gasoil aumentó un 42,2% y un 48,8%, respectivamente.

El impacto no se limita al surtidor. La Fundación Colsecor también releva una canasta de alimentos que ya venía mostrando aumentos sostenidos. “Se registra por quinto mes consecutivo subas cercanas al 4%”, advirtió Sánchez , en una dinámica previa al salto del petróleo que ahora suma presión adicional.

Aumentos del gasoil en el interior del país (Fundación Colsecor)

“El combustible tiene un componente muy importante en alimentos, ya sea en transporte o en la propia cosecha”, explicó el economista, al anticipar un posible traslado a precios en los próximos meses.

En paralelo, el informe incluye otro indicador clave de la actividad: el cemento. En marzo, el precio de la bolsa de 50 kilos aumentó un 4,8% en el interior frente a un 1,3% en CABA, con un valor promedio de $14.324 contra $15.800 en la capital, manteniendo una brecha del -9,3% a favor de las localidades.

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El relevamiento se realiza durante la primera semana de cada mes en 32 localidades de siete provincias, lo que permite comparar la evolución de precios entre el interior y los grandes centros urbanos. Esa metodología, sin embargo, también explica por qué los datos de marzo todavía no reflejan el impacto completo de la suba.

“La guerra trastoca los planes porque inevitablemente va a tocar la inflación”, sostuvo Sánchez al advertir que el shock externo agrega presión sobre una dinámica inflacionaria que ya venía mostrando dificultades para desacelerarse.