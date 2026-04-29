Llaryora: "El PAMI tiene que prestar los servicios que le corresponde"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que "el PAMI tiene que prestar los servicios que le corresponde" al anunciar el refuerzo de la Provincia al hospital de Marcos Juárez en medio de la emergencia por la demanda de los jubilados nacionales.

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Crisis en el PAMI

"Tras el conflicto con PAMI, la cobertura médica de nuestros jubilados es cada vez más crítica. Desde Córdoba haremos todo lo posible para continuar dando respuesta al aumento de la demanda de los servicios de salud", sostuvo el mandatario.

"No vamos a dejar sin atención médica a ningún vecino, priorizando a los sectores más vulnerables. Por eso, en Marcos Juárez, anunciamos el refuerzo del Hospital Dr. Abel Ayerza con nuevas camas y equipamiento, un plan de contingencia antes de la llegada del invierno. Con esto vamos a ampliar la capacidad de atención y garantizar la respuesta sanitaria en la región", agregó.

Refuerzo del Hospital de Marcos Juárez

"Estamos sumando 9 nuevas camas de internación y reconfigurando la guardia central, donde se habilitarán 5 camas con oxígeno y monitoreo, además de un shock room equipado para emergencias", explicó Llaryora.

"Esto implica la incorporación de enfermeros y médicos, fortaleciendo la cobertura de guardias y la atención de las nuevas unidades de internación, además se sumará una ambulancia de alta complejidad", enfatizó.

Y luego completó: "Quiero destacar que estos refuerzos serán financiados con fondos provinciales, en el marco de una estrategia para sostener y ampliar la capacidad del sistema de salud pública en el interior, garantizando la atención en un momento de alta demanda y tensión en la red de prestadores".

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"El PAMI tiene que prestar los servicios que le corresponde"

"La intervención de la Provincia no puede ni debe ser la solución definitiva. El PAMI tiene que prestar los servicios que le corresponde. Nuestros queridos abuelos, no se merecen esto", concluyó el gobernador de Córdoba.