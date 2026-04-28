Salud federa: especialistas se reúnen en Córdoba para actualizar el abordaje de la hemofilia

Este miércoles, Córdoba se convertirá en el epicentro de un debate fundamental para la salud pública regional: el abordaje integral de la hemofilia. El encuentro médico se realiza en el marco del mes de la Hemofilia, y en el mismo profesionales de la salud, gestores y referentes locales se reunirán para actualizar conocimientos sobre esta enfermedad poco frecuente, bajo una premisa clara: que el lugar de residencia no condicione la calidad de atención y que la excelencia médica llegue a cada rincón del país por igual.

La hemofilia es una patología de origen genético que afecta mayoritariamente a hombres —se estima que ocurre en 1 de cada 10.000 nacidos vivos— y se caracteriza por la deficiencia de una proteína clave para la coagulación. En Argentina, existen algo menos de 3.000 pacientes que conviven con esta realidad. "Es una enfermedad que se hereda; las mujeres la portan y los hombres la padecen", explicó en diálogo con este medio la Dra. Laura Arias, directora médica de Roche.

La especialista destacó que la manifestación más clara son los sangrados espontáneos. Ante la falta de esa proteína necesaria para generar coágulos, lo que para cualquier persona sería un trauma menor, para un paciente con hemofilia representa un riesgo grave. "Incluso sin un golpe, el paciente puede tener un sangrado interno que genera mucho dolor, imposibilidad en la marcha y daño crónico. Esto aparece ya en niños pequeños", advirtió Arias.

El valor de la descentralización

La elección de Córdoba para este evento, denominado "Construyendo redes por la Hemofilia", no es azarosa. La provincia cuenta con una trayectoria sólida en hematología y centros de referencia de gran prestigio. Según Arias, la estrategia actual de la compañía apunta a la presencia directa en el territorio: "Identificamos tres ciudades con mucho peso —Córdoba, Rosario y Mendoza— donde desplegamos equipos enteros trabajando en el campo, junto a los pacientes y los médicos locales, entendiendo que los mejores resultados se alcanzan estando presentes en las provincias".

Este enfoque busca romper con la histórica centralización de la salud. Para la Dra. María Williams (MP 28015), médica hematóloga y referente de la Agrupación Cordobesa de Hemofilia (AChe), la construcción de estas redes es un pilar para el diagnóstico temprano. "Cuando el conocimiento circula y se adapta a las realidades locales, se generan mejores oportunidades de seguimiento adecuado y prevención de complicaciones", señaló.

Uno de los puntos más sensibles de la charla con Arias fue el impacto emocional y social de la enfermedad. "Hace 20 años, la hemofilia representaba casi una condena; era difícil conseguir los tratamientos y no te aseguraban una calidad de vida extraordinaria. Hoy, un niño diagnosticado a tiempo y con el tratamiento correcto puede tener una vida normal, con la 'cabeza libre' de la enfermedad, pudiendo jugar con sus amigos sin las restricciones de antaño", enfatizó la doctora.

Más de 500 cordobeses con problemas de salud mental y consumo accedieron a controles médicos por primera vez en años

Para lograr esto, la educación médica continua es vital. Si bien la mayoría de los casos tiene antecedentes familiares, hay un 30% de pacientes "de novo" (sin familiares afectados) donde el diagnóstico suele demorarse. Los especialistas insisten en que los padres y pediatras deben estar atentos: si un niño pequeño se muestra reacio a gatear, manifiesta dolor al caminar o presenta hematomas frecuentes ante mínimos roces, la consulta debe ser inmediata.

El encuentro de este miércoles en nuestra ciudad no solo buscará estandarizar protocolos y analizar avances terapéuticos con moléculas innovadoras, sino consolidar esa visión de salud federal donde Córdoba sea protagonista en la generación de datos y buenas prácticas, asegurando que cada paciente reciba el abordaje personalizado que su vida requiere.