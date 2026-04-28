Piñeyro presenta su unipersonal en Córdoba y cuestiona la falta de empatía en la Argentina

El piloto, actor y cineasta Enrique Piñeyro se presentará el próximo 16 de mayo en el Teatro del Libertador de Córdoba con su espectáculo “Volar es humano, aterrizar es divino”, en una función a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos. En diálogo con Punto a Punto Radio, adelantó el contenido del show y analizó la realidad política y social del país desde su particular mirada.

La obra propone una analogía entre la aviación y la vida cotidiana, utilizando experiencias reales para reflexionar sobre liderazgo, toma de decisiones y error humano. “Uso la aviación para pensar el presente y las miserias humanas”, explicó Piñeyro, quien planteó que en una cabina de mando “tiene que haber un liderazgo claro, donde se escuche y donde el copiloto pueda corregir al comandante”.

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Consultado sobre la situación del país, fue crítico y apeló a la ironía: “Lo veo excedido de peso y con pocas chances de volar en su estado actual”. Además, sostuvo que en la Argentina existe “una carencia total de empatía” y cuestionó el deterioro del debate público. “Se reemplazó el intercambio de ideas por insultos, hay una falta de respeto por el disenso”, afirmó.

En relación a su labor humanitaria, confirmó que prepara una misión a Sudán en junio y detalló las dificultades que enfrentan para operar en zonas de conflicto. También mencionó obstáculos burocráticos para enviar ayuda a Gaza, lo que calificó como una muestra de “falta de empatía”.

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Finalmente, sobre su vínculo con el cine, aclaró que hoy está enfocado en el teatro, aunque no descarta nuevos proyectos. El espectáculo en Córdoba combinará humor, reflexión y experiencias personales, en una propuesta que busca interpelar al público desde una mirada crítica y comprometida. Las entradas ya están disponibles a través de Autoentrada.