Correo Argentino: más de 50 despidos en Córdoba y paro en todo el país

El conflicto en el Correo Argentino se agravó en las últimas horas tras una ola de despidos que impactó en distintas provincias. En Córdoba, la medida afectó a decenas de trabajadores, mientras que a nivel nacional las desvinculaciones ya rondan las 900. Los gremios denuncian represalias por reclamos salariales y anunciaron un plan de lucha con movilizaciones y un paro de 48 horas.

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En Río Cuarto, 15 empleados fueron despedidos, lo que representa casi un tercio de la planta operativa local. “En el día de ayer, a primera hora, llegaron 15 telegramas de despido para compañeros de aquí de la ciudad”, afirmó Edgardo Báez, secretario general de FOECYT. Según explicó, la empresa justificó las cesantías en supuestas “injurias laborales”, vinculadas a asambleas informativas realizadas en el marco del reclamo salarial.

Desde el gremio rechazan esa postura y aseguran que las medidas no afectaron el funcionamiento del servicio. “Hoy un cartero, un auxiliar con 12 años de antigüedad, cobra 750 mil pesos. Y por reclamar eso, nos despiden”, señaló Báez. En la misma línea, Marcelo Díaz, titular de ALECYT, sostuvo: “El mayor pecado fue levantar la voz ante la injusticia de un salario de indigencia”.

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El impacto también se refleja en otras jurisdicciones. En Córdoba capital, los despidos superarían los 50 trabajadores. En muchos casos, se trata de empleados con décadas de antigüedad. “Estamos cobrando alrededor de 600 mil pesos los trabajadores”, remarcó Díaz.

Frente a este escenario, los sindicatos definieron un cronograma de medidas. Este jueves habrá movilizaciones en distintas ciudades, y para la próxima semana se convocó a un paro nacional de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. “Vamos a seguir luchando por la recomposición salarial y para que reincorporen a todos los trabajadores”, afirmó Báez.