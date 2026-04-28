Muerte en la comisaría 6ª: la familia duda que haya sido ahorcado con un buzo

La muerte de un joven en una comisaría volvió a poner el foco en el accionar policial. El hecho ocurrió días después de que la víctima recuperara la libertad y derivó en una investigación que involucra a seis efectivos. La familia, representada por la abogada Marta Rizzotti, sostiene que no se trató de un suicidio y exige esclarecer lo ocurrido.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Rizzotti confirmó que la madre del joven ya se constituyó como querellante y que esperan resultados clave para avanzar en la causa. “Estamos esperando los resultados de la autopsia y el secuestro de los teléfonos, que van a ser claves para lograr llegar al descubrimiento de la verdad”, explicó. Además, remarcó que la familia “descarta cualquier posibilidad de que él se haya suicidado”.

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Según reconstruyó la letrada, el joven había sido liberado el jueves tras una condena de ejecución condicional. Sin embargo, volvió a ser demorado en dos oportunidades en menos de 48 horas por supuestos pedidos de captura que, según la defensa, no estaban vigentes. “Era absolutamente innecesario lo que lo hicieron pasar”, sostuvo.

El caso se agrava por las circunstancias de la muerte. “Dicen que se ahorca con un buzo. También eso le llama la atención a los familiares, que la lesión en el cuello dicen que era muy finita y no es compatible a un buzo”, indicó Rizzotti. En ese sentido, cuestionó los elementos disponibles en la comisaría y las condiciones en las que se produjo el hecho.

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Sobre la responsabilidad policial, la abogada señaló que los efectivos ya tenían conocimiento de que no existían pedidos de captura vigentes. “No es que había pasado un mes. Habían pasado menos de 48 horas y ya le habían dicho que no tenían ningún pedido vigente”, afirmó, y agregó que esto refuerza la sospecha de un accionar irregular.

Mientras avanza la investigación judicial, desde el entorno del joven reclaman justicia y esperan que los peritajes determinen con precisión lo ocurrido. “Somos optimistas que en las próximas horas vamos a tener el resultado y ahí podemos dar un panorama claro”, concluyó Rizzotti.