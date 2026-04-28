Córdoba impulsa el hospital veterinario gratuito: cómo se financiará y cuándo abre

El concejal Juan Balastegui confirmó que el Hospital de Urgencias Veterinario Municipal avanza en su ejecución en la ciudad y adelantó que la obra ya alcanza aproximadamente un 40% de avance. Además, señaló que la inauguración podría concretarse en las próximas semanas, con financiamiento inicial del municipio y un esquema mixto a futuro.

Greenwashing: cuando lo “eco” es marketing y no realidad

Según explicó, la apertura está prevista tentativamente para una fecha cercana al aniversario de Córdoba, aunque aclaró que el cronograma final depende del Ejecutivo. “Tengo entendido que lo van a inaugurar, podía ser el día del aniversario de Córdoba”, indicó.

En cuanto al financiamiento, Balastegui detalló que el hospital será sostenido en una primera etapa con fondos públicos. “El municipio va a asignar una partida presupuestaria para el funcionamiento de este hospital”, afirmó, y remarcó que se buscará que el impacto en las cuentas municipales sea limitado.

Correo Argentino: más de 50 despidos en Córdoba y paro en todo el país

A mediano plazo, el proyecto contempla un esquema de sostenimiento a través de convenios y recupero de costos. “Lo que buscamos es que pueda lograr financiamiento a través de convenios”, explicó, en referencia a posibles acuerdos con instituciones, universidades y el sector privado. “También se prevé que, en los casos donde sea posible, las familias puedan aportar un bono para cubrir gastos básicos de atención.”

Respuesta a una vacancia

El hospital estará destinado exclusivamente a emergencias veterinarias y funcionará como complemento del sistema privado. “Esto no viene a reemplazar lo privado”, aclaró el concejal, al tiempo que destacó que el objetivo central es "garantizar la atención en situaciones críticas", especialmente cuando no hay recursos económicos disponibles.

Balastegui anticipó además que la demanda será alta desde el inicio. “Consideramos que va a ser de alta demanda, puede llegar a quedar chico”, advirtió, y no descartó que en el futuro se evalúe ampliar la infraestructura si el volumen de atención lo requiere.

La iniciativa apunta a cubrir una vacancia histórica en la ciudad: contar con un espacio público para urgencias veterinarias, evitando que el factor económico sea un impedimento para salvar la vida de los animales.