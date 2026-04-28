El fiscal Julio Rivero recordó quién filtró las fotos del cuerpo desnudo de Nora Dalmasso a un canal de TV

En la extensa e intensa jornada de debate que se desarrolló ayer lunes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba, un detalle trascendente pasó casi desapercibido. Lo brindó el fiscal de Cámara de Río Cuarto, Julio Rivero, quien solicitó en 2022 la absolución del viudo, Marcelo Macarrón en el juicio donde llegó acusado de ser el autor intelectual del crimen de Nora Dalmasso.

El debate en el Jury tiene como acusados a tres fiscales de Instrucción que tuvieron a su cargo el expediente entre 2006 y 2019. Ellos son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Se debate si incurrieron en mal desempeño o negligencia grave ya que el crimen al día de hoy permanece impune. Recién en 2024 el último fiscal interviniente, Pablo Jávega, cotejó un ADN desconocido hallado en la bata de Nora con 27 posibles donantes genéticos y halló compatible a uno, el parquetista Roberto Bárzola.

Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal Jávega explicó cómo surgió la sospecha sobre Roberto Bárzola

Casi al finalizar su declaración, le preguntaron a Julio Rivero si había investigado -cuando era fiscal de Instrucción- alguna causa conexa al homicidio. Recordó dos: una para averiguar quién había pagado el hotel al grupo de policías de la División Homicidios que fue desde Córdoba a Río Cuarto para colaborar con la investigación. “Quedó en la nada”, dijo.

Y recordó otra pesquisa para conocer quién había filtrado fotos del cuerpo desnudo de la víctima. El noticiero América Noticias, de América TV difundió cuatro imágenes en su edición del 27 de junio de 2007 y otras tres al día siguiente. En total fueron siete fotos.

“No fue fácil determinar quién las entregó porque los periodistas se resguardan en normas convencionales para proteger la fuente, pero aún así logramos determinar quién había sido: el abogado Marcelo Brito, en ese momento defensor de Facundo Macarrón”, recordó Julio Rivero.

El dato es trascendente por la vulneración de la víctima, aún después de muerta. ¿Por qué y para qué el letrado pudo entregar las imágenes de Nora Dalmasso a un canal de televisión? Hay que recordar, además, que Brito continuó como abogado de la familia y defendió a Marcelo Macarrón en el juicio que culminó con su absolución a pedido del fiscal.

JULIO RIVERO. El fiscal de Cámara declaró ayer ante el Jury.

Resarcimiento millonario por la difusión de las fotos

El 8 de septiembre del año pasado el Juzgado Civil 97 de la ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la familia Macarrón, condenando al Canal América y a varios periodistas por la violación de los derechos a la intimidad y al honor.

El tribunal consideró que la difusión de imágenes del cadáver desnudo de Nora Dalmasso y de la habitación de su hija menor de edad, María Valentina, constituyó un ejercicio abusivo de la libertad de prensa.

Si bien el crimen era de interés público, no existía una razón periodística que justificara mostrar escenas "escabrosas" o "macabras" del cuerpo y objetos personales de los deudos.

FAMILIA MACARRÓN. Marcelo y su hijo Facundo, junto a sus abogados.

Quiénes fueron condenados

Además de América TV SA, la condena recayó en Román Lejtman (director de contenidos), y los periodistas Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez, Cynthia García y Facundo Pastor.

El fallo analizó, además, que la información fue falsa e inexacta porque sugería la existencia de una relación incestuosa entre Facundo Macarrón y su madre. En ese momento, el hijo había sido imputado como sospechoso de haber abusado y asesinado a su madre.

El juzgado fijó indemnizaciones millonarias por el daño moral causado, considerando la mayor vulnerabilidad de Facundo y Valentina, quienes eran menores al momento de los hechos.

A Marcelo Macarrón, el juez ordenó pagarle una indemnización de $35.000.000. A los hijos, Facundo y Valentina, $50.000.000 a cada uno.