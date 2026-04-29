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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 29 de abril

Este miércoles 29 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.380 pesos y cotiza a 1.430 pesos para la compra.

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Pesos argentinos y dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este miércoles 29 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.380 pesos y cotiza a 1.430 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.414
  • - Venta: $1.445.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.447,31 para la compra, y $1.447,70 para la venta.

Este miércoles 29 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.440.

BBVA

  • - Compra: $1.380.
  • - Venta: $1.430.

ICBC

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.455.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.389.
  • - Venta: $1.439.
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