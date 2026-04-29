Franco Saillén consiguió otro permiso para viajar al exterior, esta vez a Chile

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba (TOF1) dictó ayer, 28 de abril, una resolución que autoriza al dirigente del Surrbac -sindicato de recolectores- Franco Saillen a salir del país con fines turísticos. A pesar de la oposición de la fiscalía y la querella de la UIF (Unidad de Información Financiera), la justicia le otorgó el permiso para viajar a Chile durante 10 días, con la condición de pagar una fianza personal de 50 millones de pesos.

Turismo en una Ford Raptor

La solicitud fue presentada por la defensa de Saillen, encabezada por el Eduardo Gómez Caminos, con el objetivo de realizar un viaje de carácter "personal, recreativo y turístico" a Santiago de Chile. Para obtener el aval, el imputado detalló que se alojaría en el barrio de Providencia y que se movilizaría en una camioneta Ford F-150 Raptor.

Como respaldo de la solicitud, se ofrecieron dos fiadores y la tasación de un inmueble en Villa Parque Santa Ana valuado en 76.000 dólares.

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Oposición por "riesgo de fuga"

La medida no fue bien recibida por los acusadores. El fiscal Maximiliano Hairabedián, dictaminó en contra del permiso, recordando que Saillen tiene vigente una prohibición de salida del país desde 2019 y que la causa ya se encuentra en la etapa preparatoria del juicio oral.

En la misma sintonía, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, solicitó el rechazo del pedido por considerar que no habían variado las condiciones de riesgo procesal.

Los argumentos para mantener la prohibición se centran en la gravedad de la causa: Saillen está imputado como autor y partícipe necesario del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad. Según el voto del juez José Fabián Asís —quien votó en disidencia—, existen indicadores de riesgo como los "millonarios montos defraudados", el uso de testaferros y los numerosos viajes previos del imputado a Panamá.

El precedente de Casación y la fianza millonaria

A pesar de las advertencias sobre el peligro de fuga, la mayoría del tribunal (integrada por los jueces Julián Falcucci y Mario Eduardo Martínez) decidió hacer lugar al pedido.

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Los magistrados explicaron que, aunque coinciden en que la prohibición de salida es razonable, deben acatar un fallo previo de la Cámara Federal de Casación Penal que ya había autorizado un viaje anterior de Saillen en diciembre de 2025. En efecto, estuvo de vacaciones más de un mes en México y Estados Unidos.

En disidencia votó el tercer vocal, José Fabián Asís.