El consumo se achica en tiendas físicas y se expande en e-commerce

El consumo en Argentina atraviesa una transformación marcada por la caída en el gasto en supermercados y el crecimiento del comercio electrónico, en un contexto donde los ingresos no logran acompañar la inflación. Así lo explicó Diego Kupferberg, titular de la consultora Táchion, en diálogo con Radio Punto a Punto, al analizar los cambios en los hábitos de compra y el comportamiento de los consumidores.

“El ingreso no crece, digamos, va con suerte al ritmo de inflación”, afirmó Kupferberg, quien advirtió que esta situación impacta directamente en el consumo cotidiano. Según detalló, mientras el e-commerce crece, especialmente en bienes durables, el consumo masivo en retail muestra una caída sostenida.

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En ese marco, el especialista señaló que hay una mayor oferta de productos en góndola, impulsada en parte por la apertura de importaciones. Sin embargo, esto no se traduce en un aumento del consumo. “Hay más oferta, hay más productos, hay más marcas, pero el consumo no termina de crecer”, explicó.

Kupferberg identificó tres variables clave que hoy definen la decisión de compra: el origen del producto, el precio y la presentación. “Primero, se compara nacional contra importado. El importado genera una tentación muy fuerte”, sostuvo. Y agregó: “A mismo precio voy al importado para probar”.

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Además, destacó que las diferencias en tamaño o gramaje también inciden en la elección. “Mismo producto, mismo precio, miro la presentación. Y la presentación más grande, en general, viene de afuera”, indicó.

Consumo planificado

Otro de los cambios centrales es la forma en que las familias organizan sus compras. “Ya uno no hace más la compra mensual, va haciendo compras semanales”, explicó. Esto responde, en gran medida, a la planificación en función de promociones bancarias. “La compra se da en función del beneficio que me da mi tarjeta o mi banco”, afirmó.

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El especialista también señaló un crecimiento en las compras en mayoristas, interpretado como una estrategia para acceder a mejores precios. “Vale la pena el esfuerzo de viajar un poco más en pos del beneficio que te da esa compra”, explicó.

En este contexto, el consumo aparece fragmentado: mientras algunos sectores acceden a bienes más sofisticados, otros ajustan al máximo sus gastos cotidianos, priorizando precio y promociones en un escenario de ingresos cada vez más ajustados.