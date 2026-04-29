Copa Airlines firmó un acuerdo con Boeing para la adquisición de 60 nuevas aeronaves 737 MAX

Copa Airlines anunció la firma de un nuevo acuerdo con el fabricante estadounidense Boeing y GE Aerospace, para la compra de hasta 60 aeronaves Boeing 737 MAX, por una inversión aproximada de US$13.5 billones a precio de lista. Esta orden se suma a los 40 aviones pendientes de entrega del acuerdo vigente, lo que permitirá a la aerolínea incorporar más de 100 nuevas aeronaves en los próximos ocho años y proyectar una flota superior a las 200 aeronaves para el año 2034, fortaleciendo así su plan de crecimiento y expansión en la región.

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Tres versiones de 737 MAX

Las nuevas aeronaves serán entregadas entre 2030 y 2034 —sujeto a cambios en el cronograma de entrega— y podrán destinarse tanto al crecimiento de la flota como al reemplazo de aeronaves existentes, de acuerdo con las necesidades de la aerolínea durante ese período. El acuerdo brinda a Copa la flexibilidad para seleccionar entre las versiones 737 MAX 8, MAX 9 y MAX 10, según las necesidades de su operación. Esto le permitirá ajustar la composición de su flota de acuerdo con la demanda, los requerimientos de capacidad y sus planes de crecimiento.

Red de 90 ciudades en 32 países

Con esta nueva adquisición, Copa Airlines continúa fortaleciendo la capacidad de su red a través del Hub de las Américas®, desde donde conecta la red más amplia de destinos con casi 90 ciudades en 32 países del continente ofreciendo conexiones rápidas y convenientes a través de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

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Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, indicó que “la firma de este acuerdo representa un paso importante para seguir fortaleciendo la operación y la conectividad que brindamos desde Panamá. A través del Hub de las Américas®, hemos consolidado el centro de conexiones líder en la región, con más vuelos y destinos, y la mejor puntualidad de América. Incorporar nuevas aeronaves será clave para seguir ampliando nuestra operación y red de destinos, y seguir contribuyendo al desarrollo económico de Panamá y la región, generando nuevos puestos de trabajo e impulsando el crecimiento en el sector turístico”.

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Por su parte, H. Lawrence Culp Jr., presidente y CEO de GE Aerospace, señaló: “En CFM nos enorgullece contar con una relación de décadas con Copa Airlines. Los Boeing 737 MAX equipados con motores LEAP fortalecerán aún más la posición de Copa como una de las aerolíneas líderes en América latina, a medida que continúa expandiendo y modernizando su red de rutas a lo largo del continente”.

La firma del acuerdo se celebró en la Ciudad de Panamá, con la presencia de Stephanie Pope, presidenta y CEO de Aviación Comercial de Boeing; Lawrence Culp, presidente y CEO de GE Aerospace, y Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines y presidente de la Junta Directiva de Copa Holdings.

El acto contó con la participación del presidente de la República, José Raúl Mulino, y del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, destacando la importancia de este acuerdo para el crecimiento económico y la conectividad de Panamá.