El salto de Vista en Vaca Muerta: exportará un millón de barriles adicionales en 2026 tras un primer trimestre récord

Vista Energy imprimió un fuerte ritmo a su producción petrolera en Vaca Muerta durante el primer trimestre del año, lo que le permitió pegar un fuerte salto en las proyecciones para el resto del 2026. A partir de un incremento del 67% interanual en la cantidad de barriles entre enero y marzo, la empresa creada y conducida por Miguel Galuccio pronosticó que exportará un millón de barriles más de lo diseñado inicialmente y, de esa manera, se consolidará como la empresa independiente número uno del sector y ayudará a empujar hacia arriba a la Argentina en el tablero de los países con capacidad de venderle petróleo al mundo.

Miguel Galuccio es fundador y presidente de Vista Energy

La empresa petrolera presentó los resultados de su desempeño trimestral, un período en el que “alcanzó una producción total de 134.741 barriles equivalentes por día (boe/d)”. De acuerdo con las cifras de un comunicado de prensa, este volumen de extracción representó “un incremento del 67% en comparación con el primer trimestre de 2025”.

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La expansión de la capacidad productiva se basó en los movimientos que la firma ejecutó sobre el territorio patagónico. Según la información de la empresa, el crecimiento “estuvo impulsado por la incorporación del 50% del bloque La Amarga Chica, concretada en abril de 2025, y la perforación de pozos nuevos en sus áreas operadas”. En el desglose estricto del negocio, “la producción de petróleo promedió 116.655 barriles diarios (bbl/d), con una suba interanual del 68%”.

Impacto en los balances y salto exportador

El desempeño en la extracción impactó de manera directa en los balances, dado que “los ingresos totales del trimestre alcanzaron los USD 694,3 millones”. Este monto económico reflejó “un incremento del 58% frente al primer trimestre de 2025”. De esta manera, Vista Energy se consolidó como el mayor operador independiente en petróleo en Argentina, con una posición destacada en Vaca Muerta, y “el play de shale más importante fuera de América del Norte”.

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El comercio exterior funcionó como el principal motor para apuntalar esta facturación, ya que “las exportaciones continuaron ganando peso en el negocio”, lo que permitió que “los ingresos netos por ventas externas de petróleo y gas totalizaron USD 431,0 millones”. Esta inyección de divisas resultó equivalente “al 64% de los ingresos totales” obtenidos por la firma.

En paralelo a la suba productiva, la empresa indicó que “continuó mejorando sus indicadores de eficiencia”. El comunicado detalló que “el costo de extracción se ubicó en USD 4,3 por barril equivalente (boe), un 8% por debajo del nivel registrado en el primer trimestre de 2025”. A su vez, señaló que “los gastos comerciales, fueron USD 3,8 por boe, un ahorro de 41% con respecto al año anterior”.

Rentabilidad operativa e inversiones estratégicas

El impacto combinado del volumen extraído y el control de gastos potenció la rentabilidad operativa. El comunicado subrayó que “EI EBITDA ajustado se ubicó en USD 450,8 millones”, y que “el margen de EBITDA ajustado alcanzó el 65%”. La firma valoró que esta mejora de “3 puntos porcentuales” estuvo impulsada “por ahorros de costos que compensaron la baja del precio del crudo”. Además, la corporación “registró una ganancia neta de USD 107,7 millones, frente a los USD 82,8 millones registrados en el primer trimestre de 2025”.

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Para sostener este ritmo logístico, la operadora “invirtió USD 391,2 millones, destinados principalmente al desarrollo de Vaca Muerta”. Las obras de infraestructura en la cuenca incluyeron “la perforación de 19 pozos, la completación de 25 pozos y la conexión de 23 nuevos pozos, junto con obras de infraestructura y proyectos de soporte operativo”.

A partir del significativo desempeño en producción y “una visión más constructiva sobre los precios del petróleo”, Vista actualizó sus proyecciones para el resto de 2026. Apoyada en la mayor productividad lograda, la operadora “elevará su proyección de producción anual de 140.000 boe/d a 143.000 boe/d”. La empresa sostuvo que esta corrección al alza “implica más de un millón de barriles de petróleo equivalente adicionales en el año con destino de exportación”.

DCQ