El Gobierno actualizó el impuesto a los combustibles para mayo: ¿Sube la nafta?

El Gobierno nacional decretó una nueva modificación en la carga tributaria sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que será del 0,5% y comenzará a regir desde el primer día de mayo del 2026, en donde se estableció un esquema de actualización parcial mientras se pospone una parte de los incrementos acumulados para junio de este mismo año.

YPF aumentó el precio de sus combustibles, apenas 27 días después de anunciar un congelamiento por 45 días

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial del jueves 30 de abril, en el Decreto 302/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y se enmarca en los cambios introducidos a la Ley N° 23.966, que fija montos específicos para estos tributos, actualizables en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El aumento de impuesto a los combustibles es de 0.5% en mayo 2026.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo recordó que “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir parcialmente los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.

Cambios en el esquema impositivo

El decreto incorpora un nuevo inciso al artículo 1° del Decreto 617/2025, que define los montos de incremento impositivo aplicables a los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de mayo de 2026, ambas fechas inclusive.

En ese período, los aumentos alcanzarán tanto al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos como al Impuesto al Dióxido de Carbono, con valores diferenciados según el tipo de producto.

El detrás de la suba de la nafta: “El incremento de los precios en los combustibles siguió el incremento de la inflación"

Para las naftas sin plomo y la nafta virgen — tanto de hasta 92 RON como de mayor octanaje y la virgen — el incremento será de $10,398 por unidad de medida en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el gravamen al dióxido de carbono.

En el caso del gasoil, el ajuste será de $9,269 en el impuesto general, a lo que se suma un incremento diferencial de $5,019 para determinadas regiones del país, junto con $1,056 correspondiente al gravamen ambiental. Este tratamiento diferencial alcanza a zonas como la Patagonia, La Pampa y el sur de Mendoza, donde históricamente se aplican esquemas particulares.

Crédito: Boletín Oficial del 30 de abril de 2026, Decreto 302/2026

El petróleo en nuevos máximos de u$s126

Los precios del petróleo volvieron a dispararse este jueves que cierra el mes de abril y el Brent alcanzó su nivel más alto desde 2022, en medio de los temores por una prolongación del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que suele transitar cerca de una quinta parte del crudo mundial.

Según informó AFP, el barril de Brent, referencia internacional del mercado, llegó a superar los US$ 126 durante la rueda asiática y luego moderaba la suba hasta ubicarse en torno a US$ 122,22, con un avance de 3,55%. El West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subía 1,43%, hasta US$ 108,41, después de haber escalado casi 7% el miércoles. Reuters también reportó que el Brent tocó un pico intradiario de US$ 126,41, el mayor nivel desde marzo de 2022.

El petróleo en nuevos máximos de u$s126 por Ormuz, reaviva los llamados a acelerar la transición energética

El salto del crudo responde a la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, prácticamente paralizado desde fines de febrero, tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La tensión se profundizó luego de que un alto funcionario de la Casa Blanca indicara que el presidente Donald Trump mencionó ante líderes del sector petrolero la posibilidad de que el cerco impuesto a puertos iraníes se prolongue “durante varios meses”.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando”, declaró Trump al portal Axios, según el cable de AFP. El mandatario agregó que la acción naval no terminaría hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando”, declaró Donald Trump

YPF aumentó el precio de sus combustibles: no cumplió con el congelamiento por 45 días

El pasado 1 de abril, YPF anunció que no habría aumentos en los combustibles por 45 días, sin embargo, acaba de producirse un nuevo incremento, lo que sorprendió a los consumidores, que reaccionaron en las redes sociales ante esta medida inesperada convirtiendo el tema en tendencia.

La noticia fue dada por el portal Noticias Ya, quien además compartió una captura con los nuevos valores anunciado por las estaciones de servicio YPF. Los nuevos precios, para la nafta y el GNC, dados a conocer el 28 de abril son los siguientes:

- Super: 2062 pesos.

- Infinia: 2197 pesos.

- Infinia Diesel: 2339 pesos.

- Diesel 500: 2219 pesos.

- GNC: 895 pesos.

Combustibles: las demás petroleras imitarán a YPF y no aumentarán precios por 45 días

Es importante poner la situación en contexto, para entender lo ocurrido. Todo comenzó cuando Horacio Marín, presidente de la empresa petrolera nacional, declaró el pasado miércoles 1 de abril: “en YPF hemos decidido crear un buffer (amortiguador) de precios para estabilizar los precios de los combustibles hasta 45 días. Nosotros nos debemos a los consumidores porque los consumidores son los que nos hacen facturar 12.000 millones de dólares”, dijo en una entrevista que le dio a Esteban Trebucq, en LN+.

Marín aclaró que “no es un tope de precio. Significa que vamos a dejar el precio hasta 45 días aproximadamente constante. El precio de barril en Argentina es precio libre y seguirá siendo libre".

GZ / LR