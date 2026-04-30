Suben las expectativas de inflación: los hogares esperan 34% para los próximos 12 meses

Las expectativas de inflación volvieron a mostrar una leve suba en abril, en medio de un escenario en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de los precios y sostener el ancla fiscal y monetaria como eje del programa económico.

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses se ubicó en 34% a nivel nacional, lo que implica un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo, cuando había sido de 33,5%. La mediana, en cambio, se mantuvo sin cambios en 30%.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei se desplomó 12% en abril

El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 6 y el 17 de abril de 2026, sobre una muestra de alrededor de 1.000 casos en grandes centros urbanos del país.

La medición muestra que, aunque la expectativa anual promedio volvió a subir, el dato de corto plazo tuvo una leve mejora. Para los próximos 30 días, los hogares esperan una inflación de 3,93% promedio, por debajo del 4% registrado en marzo. La mediana mensual se mantuvo en 3%, sin cambios frente al mes previo.

La expectativa anual volvió a subir

El dato central del informe es que la inflación esperada para los próximos 12 meses se ubicó en 34% promedio. La cifra marca un repunte mensual moderado, pero confirma que las expectativas de los hogares siguen en niveles elevados, incluso después del proceso de desinflación que el Gobierno exhibe como uno de los principales resultados del programa económico.

El combustible disparó la inflación en localidades del interior con subas de hasta un 25%: la alerta de la Fundación Colsecor

La encuesta de la Di Tella mide qué aumento generalizado de precios esperan los individuos para el próximo año. En abril, la mediana permaneció en 30%, lo que sugiere que el “encuestado típico” no modificó su previsión respecto del mes anterior. Sin embargo, el promedio subió, lo que indica que hubo cambios en algunas respuestas que empujaron hacia arriba la expectativa agregada.

El informe también muestra que el rango intercuartil se mantuvo sin cambios. El percentil 25 se ubicó en 20%, la mediana en 30% y el percentil 75 en 50%, con una dispersión de 30 puntos porcentuales. Es decir, la variabilidad de opiniones sobre la inflación esperada no se amplió respecto de marzo.

Qué esperan los hogares para los próximos 30 días

En el corto plazo, la señal fue algo más favorable. Para los próximos 30 días, la inflación esperada promedio fue de 3,93%, frente al 4% del mes anterior. La mediana se sostuvo en 3%.

Desde mayo de 2023, la encuesta incorpora una pregunta específica sobre inflación mensual esperada. Según explicó la Di Tella, esta consulta tiene una mayor tasa de respuesta que la medición anual, lo que sugiere que, en contextos de elevada incertidumbre, a los encuestados les resulta más sencillo estimar lo que puede ocurrir en el corto plazo que proyectar el comportamiento de los precios a un año.

Ese dato mensual es especialmente sensible para la coyuntura económica, porque permite observar cómo se forman las expectativas de los hogares en la previa de los datos oficiales de inflación y en un contexto donde tarifas, combustibles, alimentos y servicios siguen siendo variables clave para el bolsillo.

CABA y GBA moderan, el Interior sube

Por regiones, el informe mostró comportamientos heterogéneos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró la expectativa de inflación más alta, con 35,9% promedio para los próximos 12 meses. Le siguió el Gran Buenos Aires, con 35,6%, mientras que el Interior del país se ubicó en 33%.

Sin embargo, la dinámica mensual fue distinta según la región. En CABA, la expectativa bajó de 36,1% a 35,9%. En el GBA, descendió de 35,7% a 35,6%. En cambio, en el Interior subió de 32% a 33%, con un incremento de 1 punto porcentual.

De esta manera, aunque CABA y el conurbano bonaerense siguen mostrando niveles de expectativa más altos, el aumento del mes se concentró en el Interior.

Se achica la brecha por nivel educativo

El informe también analiza las expectativas según nivel educativo, utilizado como aproximación al nivel de ingresos. En los hogares de menor nivel educativo, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses bajó de 35,2% a 35%. En los hogares de mayor nivel educativo, en cambio, subió de 32,9% a 33,5%.

Así, la brecha entre ambos grupos se redujo a 1,5 puntos porcentuales, desde los 2,3 puntos registrados en marzo. Pese a esa reducción, los hogares de menor nivel educativo continúan esperando una inflación más alta que los de mayor nivel educativo.

La mediana se mantuvo en 30% en ambos segmentos, lo que refuerza la idea de que el cambio principal se observó en el promedio y no en la respuesta típica de los encuestados.

lr