Natalia de la Sota: "Por este modelo económico se destruyen más empresas de las que se crean"

La diputada nacional Natalia de la Sota aseguró que "por este modelo económico se destruyen más empresas de las que se crean" durante su intervención en la Cámara Baja al dirigirse al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

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“Las pymes cierran todos los días”

La legisladora se refirió al “otro país, el país real en el que vivimos muchos argentinos”. “Este país es el que tiene un aumento de la desocupación del 7,5%, que tiene a todo el sistema industrial trabajando al 50% de su capacidad instalada, que por este modelo económico evidentemente lo que sucede es que se destruyen más empresas de las que se crean, donde las pymes cierran todos los días, aproximadamente 30 pymes por día dejando a argentinos y argentinas sin empleo”, analizó De la Sota.

“En Córdoba el 57% de las familias no llega a la canasta básica alimentaria. Esta es la realidad de ese país donde nosotros vivimos. El 30% ha tenido que experimentar hambre. Esto es un estudio que ha hecho el Centro de Almaceneros de Córdoba, muy serio. El 52% redujo la cantidad de comida eliminando la cena. Entonces la pregunta es: ¿Qué medidas se van a tomar al respecto?”, ejemplificó la diputada de Defendamos Córdoba.

Inflación

“Porque este gobierno llegó diciendo que su principal objetivo y que el principal problema de la Argentina era la inflación, pero llevamos 10, 11 meses consecutivos con aumento de inflación. ¿Qué se va a hacer respecto a esto?”, sostuvo De la Sota.

Y después se preguntó: “¿Cómo se va a manejar este gobierno nacional con las provincias? ¿Va a seguir desfinanciando las provincias?”

“A Córdoba y a las otras provincias ya le eliminaron el subsidio al transporte. Abandonaron la obra pública en todo el país. Quitaron el Fondo de Incentivo Docente”, enfatizó en otra parte de su mensaje.

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Caja de Jubilaciones

Además señaló que “han desfinanciado y siguen desfinanciando, cumpliendo con un mínimo simbólico, la Caja de Jubilaciones”. “Y nuestros jubilados cordobeses como los de las 12 provincias que tienen sus cajas transferidas necesitan, tienen el derecho a tener sus recursos”, puntualizó.

“Este gobierno también llegó hablando de acomodar la macroeconomía, que aumentara la producción y que crecieran los salarios. Claramente esto no pasó”, recordó De la Sota.

“Batalla moral”

“Nos dijeron también que había que librar una batalla moral contra la corrupción. Pero hace un año y tres meses que estamos esperando, no nosotros los diputados sino toda la sociedad argentina, alguna explicación clara respecto al caso Libra”, insistió.

También mencionó que desde “la sesión en la que tratamos aquí la emergencia a la discapacidad, desde ese momento en adelante estamos esperando también explicaciones claras respecto a los audios que aparecieron y que generaron todas estas presuntas coimas en ANDIS”.

“Quiero saber también qué va a pasar y si van a cumplir definitivamente con lo que la Justicia le ordenó de hacer efectiva la ley de financiamiento educativo y la ley de emergencia en discapacidad”, concluyó De la Sota.