PAMI reconoció deuda con hospitales de Córdoba: "Es un gesto extemporáneo y casi fuera de lugar"

E ministro de Salud provincial Ricardo Pieckenstainer consideró que el reconocimiento del PAMI de la deuda con los hospitales de Córdoba “es un gesto extemporáneo y casi fuera de lugar”.

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Deuda del PAMI con Córdoba

“El reconocimiento de la deuda significa que tenemos que recién comenzar a consolidar la deuda que nosotros hemos presentado a través de la gestión previa y la actual al PAMI en concepto de facturación de recupero que data desde el año 2018”, explicó el funcionario.

“Hay 1.477 facturas del 2018 sin pagar y casi un número similar desde el 2019 a la fecha, que a los hospitales públicos en concepto de recupero generan un monto final de aproximadamente 2.600 millones”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Esta deuda se genera con un arancel especial que PAMI define en cada una de las gestiones y de la cual nosotros no podemos generar ningún aumento en conceptos de intereses por falta de pago o por mora en el pago porque PAMI no lo establece”, agregó.

“En definitiva, esto más bien es un gesto extemporáneo y casi fuera de lugar”, remarcó Pieckenstainer.

“Nosotros tenemos una deuda de 2.600 millones al mes de marzo del 2026 que consta de unos 610 millones que van en esta primera parte, que la gente de PAMI ha comenzado a trabajar con nosotros del 2018 a diciembre del 2024”, detalló.

Y luego completó: “El resto de la deuda está compuesta casi por unos 2.000 millones más desde el 2025 hasta la fecha que son las facturaciones en concepto de recupero”.

Cobertura a jubilados del PAMI

“Nosotros seguimos desde la provincia ayudando, cumpliendo y dándole acceso a la salud a todos los afiliados de PAMI a más de 150 y 200 kilómetros en los hospitales públicos provinciales cuando los intendentes, por la complejidad que tienen, no los pueden atender en sus centros sanitarios municipales”, afirmó el ministro.

Además señaló que “esto está en el mismo contexto de todas las medidas que PAMI dice que va a hacer y que nunca hace”.

“Dice que va a pagarle a los municipios, dice que va a pagarle a la provincia, dice que va a pagarle a las ópticas, a las farmacias y al resto de los prestadores, y usted ha estado cronicando la semana pasada y la otra como los médicos de cabecera, las farmacias, los ópticos e incluso los intendentes no tienen ninguna respuesta práctica en la vida diaria”, aseveró en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

También sostuvo que la situación “no solamente es acuciante”, sino que “tenemos un atraso”. “Recién a mediados del mes de mayo, es decir, el segundo mes del segundo trimestre vamos a conseguir todas las vacunas del Plan Nacional Obligatorio. Los afiliados PAMI tienen una demora en la entrega de medicamentos altísima. Nación a través de los programas de medicamentos de alto costo de ProFE de Incluir, nos tiene una demora de pacientes oncológicos y de tratamiento de alto costo que ronda los 90 a 120 días. Hay una fragmentación absoluta del sistema de financiamiento de la salud a nivel nacional, en todo sentido, no solamente en el PAMI”, puntualizó.

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“Esfuerzo económico” de Córdoba

“A esto lo vemos absolutamente en todos los otros ámbitos de la salud que compete la atención que debe proveer Nación y que el gobierno de la provincia de Córdoba por distintos mecanismos está haciendo frente sin dejar a ninguno de los vecinos de la provincia sin atención médica”, insistió el funcionario.

“Quien está tomando el guante y quien está haciendo el esfuerzo económico de no dejar a nadie afuera, sigue siendo el gobierno de la provincia de Córdoba”, concluyó Pieckenstainer.