“Quiero hacer una denuncia al gerente de Correo Argentino”: Marcelo Díaz acusa “saqueo” de paquetes y despidos masivos en Córdoba

Correo Argentino atraviesa una crisis gremial sin precedentes en los últimos años. Desde el lunes, casi un centenar de trabajadores de Córdoba recibió telegramas de despido. En paralelo, otros 900 empleados en Buenos Aires fueron notificados en las mismas condiciones.

El sindicato denunció públicamente que, durante la noche del martes, se retiraron decenas de pallets con paquetes desde el correo central y fueron trasladados a un galpón privado sin las condiciones de seguridad exigidas por la normativa postal vigente.

El conflicto fue detallado por Marcelo Díaz, secretario general de Alecyt (Asociación Libre de Empleados de Correos y Telecomunicaciones). En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), comentó: “Nosotros desde el día lunes que estamos recibiendo telegramas de despidos. Tenemos alrededor de 100 compañeros despedidos. En el día de hoy todavía no hemos tenido información de que haya algún telegrama, pero no lo descarto tampoco”.

El dirigente vinculó las cesantías con el reclamo salarial: “Esto es simplemente por levantar la voz y pedir un salario justo porque no tenemos paritarias libres, simplemente lo impuesto por el Gobierno Nacional. Desde noviembre del 23 que no podemos tener paritarias libres y por ende ha quedado nuestro salario al borde de la indigencia con alrededor de 700.000 pesos”.

En ese marco, remarcó el deterioro del poder adquisitivo: “Nunca hemos podido discutir paritarias libres a pesar de que nosotros siempre, cuando hemos tenido la oportunidad, hemos dado nuestras propuestas para mejorar y nunca, cuando llegaba política salarial del Gobierno, siempre fueron rechazadas”.

Además, rechazó los argumentos de los telegramas: “Acusan injuria laboral cuando en realidad lo único que hemos hecho estos días atrás han sido asambleas donde hemos estado conversando con los compañeros, donde ellos mismos nos pedían una acción gremial”.

PAMI reconoció deuda con hospitales de Córdoba: "Es un gesto extemporáneo y casi fuera de lugar"

El sindicato también denunció una maniobra irregular ocurrida durante la noche del martes. “A oscuras y a medianoche han sacado o han saqueado el correo llevándose los pallets de paquetes a un galpón sin ningún tipo de seguridad, donde están violando todas las normativas vigentes postales para hacerlo con gente que no tiene nada que ver con el correo”, sostuvo Díaz.

Según precisó, se trataría principalmente de envíos de Mercado Libre: “La mayoría son paquetería, son paquetes de Mercado Libre. Cada pallet puede llegar a tener 400, 500 piezas, por eso estamos hablando de 30, 40 pallets que se han llevado anoche para clasificarlos o manipularlos sin ningún tipo de seguridad”.

El dirigente apuntó directamente contra la conducción local: “Quiero hacer una denuncia pública al gerente de Correo Argentino, el señor Camilo Cuesta, y al jefe de operaciones de Córdoba porque están violando las normativas vigentes postales”. Y cuestionó: “Si despidieron 100 compañeros, mal podrían estarlo haciendo con otra gente que no tiene nada que ver con el correo, con amigotes del gerente”.

Díaz también subrayó que el conflicto tiene alcance nacional: “No es únicamente Córdoba sino que tenemos alrededor de 900 despidos a nivel nacional”.

Pese a la gravedad de la denuncia, el gremio evitó intervenir directamente: “No queríamos interrumpir nada. Esto lo está manejando nuestra federación a nivel nacional y no queremos entorpecer lo que tienen que hacer”.