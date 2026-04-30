Preocupada por la inflación, la Fed mantiene las tasas, pero endurece el mensaje a futuro

La Reserva Federal dejó las tasas de interés sin cambios en su reunión de abril, manteniendo el rango objetivo de los fondos federales entre el 3,5 % y el 3,75 %, en línea con las expectativas. Sin embargo, una lectura más detallada de la declaración muestra que el Comité Federal de Mercado Abierto está cada vez más alerta ante los riesgos de inflación, incluso cuando algunos sectores de la economía muestran signos de enfriamiento.

La Fed advierte sobre distintos escenarios para la economía de EE.UU.

En cuanto al crecimiento, la valoración de la Fed se mantuvo prácticamente sin cambios. La actividad económica sigue describiéndose como en expansión a un ritmo sólido, sin ofrecer indicios de que la demanda se haya debilitado lo suficiente como para obligar al Comité a actuar. Esta continuidad es importante: a pesar de unas condiciones financieras más restrictivas y de una contratación más lenta, la Fed no ve pruebas convincentes de que el crecimiento en sí mismo se esté tambaleando.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, el lenguaje utilizado para referirse al mercado laboral sigue evolucionando. La declaración señala de nuevo que el aumento del empleo se ha mantenido bajo, en promedio, lo que refuerza la idea de que el impulso de la contratación se ha enfriado. Pero este reconocimiento se equilibra cuidadosamente con la observación de que la tasa de desempleo «apenas ha variado». En efecto, la Fed reconoce la moderación del mercado laboral sin interpretarla como un deterioro, una distinción que mantiene la política firmemente en modo de espera.

El cambio más notable se da en materia de inflación. La inflación se describe ahora como «elevada», con una referencia explícita a los recientes aumentos de los precios mundiales de la energía. En comparación con la declaración anterior, esto representa un cambio de enfoque sutil pero importante. En lugar de hacer hincapié en el progreso o la estabilidad, la Fed llama la atención sobre los renovados riesgos al alza, en particular los que emanan de fuera de la economía nacional.

La geopolítica desempeña un papel más importante en este replanteamiento. El Comité señala directamente que los acontecimientos en Oriente Medio contribuyen a un alto nivel de incertidumbre en torno a las perspectivas. Si bien la incertidumbre ya se reconocía anteriormente, la declaración ahora la pone más claramente de relieve y la vincula a los riesgos de inflación. La Fed reitera que está atenta a ambos aspectos de su doble mandato, pero la estructura y la secuencia del debate dejan pocas dudas sobre cuál de ellos requiere actualmente mayor cautela.

Deuda y dólar fuerte: el complejo escenario que enfrentan los países emergentes por la política monetaria de EE. UU.

En materia de política monetaria, la Fed mantuvo la máxima flexibilidad. El Comité volvió a hacer referencia al «alcance y el momento de los ajustes adicionales» de los tipos, evitando cualquier señal explícita de que las bajadas sean inminentes. Aunque el comunicado incluye un lenguaje que puede interpretarse como una inclinación hacia la flexibilización, su impacto se ve diluido por un notable grado de desacuerdo interno. Un miembro se mostró en desacuerdo y abogó por una bajada inmediata de los tipos, mientras que otros tres apoyaron mantenerlos estables, pero se opusieron a incluir una inclinación hacia la flexibilización en esta fase. Esa división pone de relieve lo frágil que es el consenso y lo reacios que siguen siendo los responsables de la política monetaria a comprometerse de antemano. Warsh heredará este reto: buscar el consenso entre una Junta dividida.

Dicho esto, la declaración en sí misma es solo una parte de la historia. La interpretación definitiva del mercado dependerá en gran medida de cómo aborde el presidente Powell estos temas en la rueda de prensa, en particular de si enmarca la reciente subida de los precios de la energía como una perturbación geopolítica transitoria o como una fuente más persistente de riesgo de inflación. Históricamente, los mercados han tendido a reaccionar más al tono y el énfasis de Powell que a la mera declaración escrita, lo que hace que su caracterización del nexo entre la inflación y la energía sea fundamental para la fijación de precios a corto plazo.

En conjunto, la declaración de abril sugiere que la Reserva Federal se muestra paciente, cautelosa y cada vez más sensible a las perturbaciones inflacionistas, en particular las relacionadas con la energía y la geopolítica.

Se reconoce el enfriamiento del mercado laboral, pero aún no es decisivo. El crecimiento sigue siendo resistente. Y la confianza en la inflación, aunque no se ha perdido, es claramente incompleta.

Para los mercados, el mensaje es claro. No se trata de una declaración que allane el camino para una relajación a corto plazo. Por el contrario, refuerza la idea de que la Fed está dispuesta a esperar y a tolerar un avance más lento hasta que esté segura de que los riesgos de inflación, tanto nacionales como globales, están firmemente controlados.

(*) gestor de carteras y director de Duración Corta Global y Liquidez en Janus Henderson Investors