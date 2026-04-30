Las expensas en CABA y PBA subieron menos que la inflación en el primer trimestre del 2026

Las expensas de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Provincia de Buenos Aires (PBA), durante el primer trimestre del 2026 aumentaron por debajo del Índice de Precios (IPC), según se detalló en un relevamiento de Octavo Piso. Mientras que la inflación acumuló 9,4% entre enero y marzo, el incremento en el monto promedio de las expensas para edificios de CABA fue de 0,34% y para PBA llegó al 1,46%. Además, en los barrios cerrados de la provincia registraron subas del 2,69%, también por debajo del índice inflacionario nacional.

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De acuerdo a estos datos, obtenidos por la plataforma de gestión de edificios y barrios cerrados, en base al análisis de más de 200.000 usuarios propios, las expensas promedio de edificios en CABA, pasaron de los $244.287,77 en enero a los $245.121,80 en marzo, lo que explica el 0,34% de aumento.

Por otra parte, al analizar los edificios de la provincia de Buenos Aires, se puede ver que los montos promedio de expensas pasaron de los $193.875,07 a los $196.701,85 de enero a marzo, implicando una suba del 1,46%.

En cuanto a los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires, el desglose de números indica que se pasó de una expensa promedio de $633.982,16 en enero a $651.052,74 en marzo, lo que implica un aumento algo mayor a los anteriores, equivalente al 2,69%.

El 2026 registra aumentos más estables

En el informe se destacó que las expensas en el primer trimestre del 2026 no solo quedaron por debajo de la inflación, sino que, al momento de comparar con el mismo periodo del 2025, también se encontró una merma en el incremento.

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En ese sentido, los datos de Octavo Piso arrojaron que de enero a marzo del año anterior las expensas promedio para edificios de CABA pasaron de los $136.120,03 a los $143.744,32, lo que representó un incremento de 5,60% en el período, contra el 0,34% de 2026.

Los edificios de la provincia de Buenos Aires aumentaron, en ese período, un 8,29% (vs 1,46% de este año), pasando de los $117.003,00 de enero a los $126.700,96 de marzo.

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En los barrios cerrados la comparativa no dio el mismo resultado. El aumento del primer trimestre de 2025 fue inferior al de este año, pasando de $452.711,26 en enero a $457.526,62 en marzo, lo que implica una suba de 1,06% (contra 2,69% de 2026). En este último caso, en el estudio de Octavo Piso resaltaron que “como las cifras están anualizadas, no siempre arroja claridad comparar períodos cortos”.

Cuáles fueron los motivos de los aumentos

En términos generales, el incremento promedio de expensas en este primer trimestre se ubicó en torno al 2%, muy por debajo de los niveles observados en 2025, cuando las expensas habían registrado subas de entre el 5% y el 8% en consorcios de CABA.

Uno de los fundadores de Octavo Piso, Diego Espada, señaló que “esta desaceleración responde, en parte, a un inicio de año con menor presión sobre los principales componentes del gasto, como los salarios, los servicios públicos y los costos de mantenimiento”.

“Sin embargo, este comportamiento más estable podría no sostenerse en los próximos meses. Hacia el segundo trimestre, se espera una reactivación de los ajustes, impulsada principalmente por actualizaciones salariales del personal de edificios, posibles incrementos en servicios públicos y la recomposición de costos operativos”, agregó Espada.

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Por último, en el informe si bien lo que muestran estos números sobre el inicio del año corresponde con un escenario de mayor estabilidad — en contraste con la inflación —, “las proyecciones indican que podría registrarse una aceleración moderada en el ritmo de aumentos a lo largo del año”, indicaron en el informe.

GZ / lr