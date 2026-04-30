Juan Pablo Valdés confirmó aumentos para mayo y advirtió por la "caja única" ante el reclamo judicial

En medio de un escenario económico complejo, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó que la provincia otorgará una nueva mejora en los haberes de los empleados públicos durante el mes de mayo. El mandatario defendió el esquema de incrementos escalonados y advirtió que la prioridad absoluta es garantizar el pago de sueldos "en tiempo y forma" sin desfinanciar las arcas provinciales.

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"Preferimos no tener anuncios tan largos de plazo; anuncios más cortos, pero más frecuentes", explicó Valdés. Según el mandatario, esta estrategia permite monitorear el panorama inflacionario mes a mes para ofrecer la mejor recomposición posible "sin poner en riesgo el sistema".

Tensión con el Poder Judicial: "Caja hay una sola"

El gobernador también se pronunció sobre el conflicto salarial en el Poder Judicial, donde se reclama el cumplimiento de un aumento del 6% fijado mediante el Acuerdo Extraordinario N° 02/2026. Valdés fue tajante al recordar que, si bien son un poder independiente, dependen de un presupuesto general limitado.

"El poder es independiente, pero claro, caja hay una sola y presupuesto hay uno solo", sentenció. Al respecto, detalló que el Ministerio de Economía ya contestó formalmente a los requerimientos del sector y que se encuentran a la espera de las proyecciones presupuestarias de la Justicia para verificar los números.

En un mensaje directo a los magistrados y trabajadores del sector, el gobernador descartó auxilios financieros de último momento. "Si ellos creyesen que más adelante van a solicitarnos más dinero y nosotros vamos a tener ese dinero... por cómo vienen las finanzas hoy, no existe más dinero. No hay mala voluntad, es lo que estamos tratando de explicar", sostuvo al canal Ñande Cable.

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Posible unificación del sueldo y el plus

Consultado sobre la posibilidad histórica de unificar el sueldo básico con los diferentes adicionales (plus unificado y plus de refuerzo), Valdés confirmó que el Ministerio de Hacienda, liderado por Héctor Grachot, se encuentra trabajando en diversas alternativas desde hace más de un mes.

"Venimos buscando cuál es el mejor camino y cuál es la mejor manera de recomponer", señaló, aunque evitó dar definiciones técnicas finales para no comprometer la liquidez de la provincia. La unificación es un reclamo histórico de los gremios estatales que permitiría que esos montos impacten directamente en el aguinaldo y en los haberes de los jubilados.