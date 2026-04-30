Informe de Adorni en Diputados: incertidumbre por la Autovía 12 y obras clave para Corrientes

En una sesión marcada por cruces y fuertes cuestionamientos, el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, brindó su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Para Corrientes, el balance dejó más dudas que certezas: el funcionario no precisó cuándo se retomarán obras estratégicas y paralizadas, como la Autovía de la Ruta 12, y confirmó la reconfiguración de fondos destinados a infraestructura clave en el NEA.

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Autovía 12: el 77% que genera dudas

Uno de los puntos de mayor tensión fue la situación de la Travesía Urbana de Corrientes, una obra que ya atraviesa tres presidencias (Macri, Fernández y la actual) y que lleva casi una década de ejecución. El diputado radical Diógenes González recordó que el proyecto está estancado a pesar de su importancia logística.

Según el informe oficial de Jefatura de Gabinete:

Avance físico: el Gobierno sostiene que la obra registra un 77,58% de ejecución .

Estado actual: La cifra fue cuestionada por la oposición, dado que la empresa constructora se retiró del lugar a fines de marzo y la obra está paralizada .

Respuesta oficial: Adorni señaló que Vialidad Nacional realiza gestiones para "adecuar aspectos financieros" y "normalizar el ritmo", pero no brindó fechas concretas para el regreso de las máquinas.

Segundo Puente Chaco-Corrientes: fondos redireccionados

Respecto al Segundo Puente, una de las obras más demandadas de la región, el informe confirmó una noticia desalentadora para el corto plazo. Si bien existía un crédito aprobado del BID, la Nación informó que, al no estar firmado el contrato final, los fondos fueron redireccionados.

"Se redirigieron los fondos disponibles para hacer frente a las prioridades definidas, como la asistencia de los más vulnerables y la solvencia fiscal", explicaron desde el Ejecutivo. No obstante, señalaron que el proyecto sigue "en revisión" tras las audiencias ambientales realizadas el pasado 8 de abril y que su ejecución dependerá de la "disponibilidad financiera".

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Planta de tratamiento y Ruta 126

El informe también dio cuenta de otros proyectos locales: