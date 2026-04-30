Fentanilo en Corrientes: detuvieron a un taxista que transportaba 300 ampollas ilegales

En un operativo de patrullaje preventivo, personal de Gendarmería Nacional logró incautar un cargamento de fentanilo, conocido mundialmente como "la droga zombi" por su extrema peligrosidad y potencia en la localidad correntina de Ituzaingó. El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Provincial Nº 34, en las inmediaciones del cementerio “Santo Tomás”, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un taxi Chevrolet Classic.

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Al realizar la inspección del rodado, los uniformados descubrieron tres cajas ocultas situadas estratégicamente debajo del asiento del conductor. Al ser consultado por la documentación que avalara la tenencia o el transporte de los fármacos, el taxista —que viajaba solo— reconoció no poseer ningún tipo de permiso legal.

Peligro extremo: origen paraguayo

Efectivos de Criminalística procedieron a la apertura de los paquetes, donde contabilizaron un total de 300 ampollas de 2 miligramos cada una. Las pruebas de orientación de campo confirmaron que se trataba de fentanilo, producido por un laboratorio de la República del Paraguay, lo que confirma el ingreso ilegal de la sustancia por la frontera.

El fentanilo es un opioide sintético cuya peligrosidad radica en su potencia:

50 veces más fuerte que la heroína.

100 veces más potente que la morfina.

Su uso médico está estrictamente reservado para cuidados paliativos y anestesia en cirugías complejas, debido al alto riesgo de sobredosis y paro cardiorrespiratorio ante una manipulación incorrecta.

Causa judicial

El operativo se encuadró bajo la Ley 16.463 de "Delitos contra la Salud Pública". Ante el hallazgo, la Fiscalía Federal de Corrientes tomó intervención inmediata y ordenó la detención del taxista, quien permanece en carácter de incomunicado y el secuestro del vehículo Chevrolet Classic.

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Además, se procedió a la incautación total de las ampollas para su posterior peritaje y destrucción.

Este secuestro enciende las alarmas de las fuerzas de seguridad provinciales y federales ante la aparición de este tipo de drogas de síntesis en el circuito de tráfico local, dada la letalidad que representa su desvío al mercado ilegal.