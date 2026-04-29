Prepagas: qué hay detrás de la sentencia firme contra los aumentos desmedidos

Hay una escena que se repite en muchos hogares desde comienzos de 2024: abrir el mail, mirar la factura de la prepaga y sentir que ese ese gasto fijo ya no es una cuota más, sino una carta de expulsión.

De alguno modo, una sensación en donde no se sabe hasta cuándo la podremos pagar y en donde prevención y la protección a la salud se convirtió en un servicio de lujo. Porque cuando un aumento se vuelve imposible de pagar, el resultado práctico suele ser el mismo: pérdida de cobertura o endeudamiento. Y en materia de prepagas no estamos hablando de un servicio prescindible, como una plataforma de películas o de telefonía móvil. Estamos hablando, nada más ni nada de menos, de la salud.

Ese fenómeno llegó a tribunales en forma de numerosas acciones que, en el fondo, comparten una misma pregunta: ¿qué ocurre cuando el precio se vuelve un mecanismo indirecto de exclusión?

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Aumentos en mayo 2026: colectivos, prepagas, agua y VTV presionan el costo de vida

El caso de la señora E. R. N. contra la empresa de medicina prepaga COBENSIL permite ponerle nombre, números y consecuencias concretas a esa discusión. En su demanda, la afiliada —de 83 años, con antecedentes oncológicos, medicación crónica y controles periódicos indispensables— describió una situación que miles de adultos mayores conocen sin necesidad de explicaciones jurídicas: a cierta edad, cambiar de prepaga deja de ser una opción real. Las condiciones de admisión, los costos por edad o preexistencias y la pérdida del equipo médico convierten a los afiliados en usuarios “cautivos” del sistema.

Sobre esa base, expuso una secuencia de aumentos difícil de asimilar: un incremento del 53,23% de diciembre de 2023 a enero de 2024 y un acumulado superior al 300% en pocos meses. Al mismo tiempo, sus ingresos —una jubilación— crecían a un ritmo muy inferior. El desfasaje no era abstracto: era la diferencia entre poder sostener la cobertura o perderla.

El contexto normativo en el que se produjo este escenario tampoco es menor. El DNU 70/2023 modificó la Ley 26.682 de medicina prepaga: sus arts. 267 y 269 derogaron, entre otras cosas, facultades vinculadas a la revisión/autorización estatal de aumentos, y permitieron a estas empresas fijar discrecionalmente el porcentaje de aumento en sus cuotas.

Durante abril y mayo de 2024, el propio Estado (a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en el marco de una denuncia por posible cartelización) impulsó medidas para limitar los incrementos, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período enero 2024 a Junio 2024, lo que evidenció que incluso dentro de un esquema "liberado" de aumentos subsistía la necesidad de parámetros objetivos de razonabilidad.

Los fallos de la Justicia

Con ese telón de fondo, el caso de la señora E.R.N llegó a la justicia. En primera instancia, el juez dictó un fallo que ordenó: dejar sin efecto los aumentos que superaran la inflación, limitar los incrementos futuros al IPC y restituir todo lo cobrado en exceso.

La empresa apeló, y allí se escribió el capítulo que vuelve este caso especialmente relevante: la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, en febrero de 2026, no sólo confirmó la solución de fondo, sino que fue un paso más allá y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023.

¿Qué significa esto en términos concretos? Que, para este caso, los aumentos de la prepaga volvieron a quedar sujetos a control estatal previo, como ocurría antes de la desregulación. Y que, mientras ese control no exista, la empresa no puede aplicar incrementos por fuera de parámetros verificables como el IPC.

Además, la Cámara confirmó el derecho de la afiliada a recuperar lo abonado en exceso y consolidó un criterio clave: incluso en contextos de cambios regulatorios, las relaciones de consumo —y en particular las vinculadas a la salud— no quedan libradas a una lógica puramente de mercado.

Hasta aquí, los hechos y el resultado de este caso. Ahora viene lo más importante para cualquier afiliado de prepagas este fallo revela que un juez puede mirar una cuota como lo que realmente es. No sólo un precio, sino la condición de acceso a un sistema de salud que, para muchas personas, no es sustituible.

Por eso, cuando los números transforman un contrato de salud en una expulsión silenciosa, aparecen conceptos jurídicos que dejan de ser abstractos: razonabilidad, buena fe, información adecuada, trato digno y protección de consumidores en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, es importante hacer una aclaración: esta sentencia (si bien es un antecedente relevante porque marca un horizonte) no implica que tenga aplicación automática para todos los afiliados de las prepagas; sino únicamente para el caso individual.

Guía práctica para revisar la facturación y definir si hay reclamo

Para quienes quieran analizar su situación, hay un primer ejercicio simple que puede hacerse incluso sin conocimientos jurídicos:

- 1.⁠ ⁠Reunir todas las facturas desde diciembre de 2023 en adelante.

- 2.⁠ ⁠Tomar el valor base y calcular mes a mes cuánto debería haber subido si siguiera el IPC del mes anterior (publicados por el INDEC).

- 3.⁠ ⁠Comparar esos valores con lo efectivamente facturado y medir la brecha mensual (y total).

- 4.⁠ ⁠Si de ese análisis resulta una brecha significativa y sostenida, el paso siguiente no es necesariamente iniciar un juicio sino pedir una evaluación profesional para evaluar el caso, ver si hay viabilidad y cuál es la estrategia razonable para reclamar.

En el caso de la señora E.R.N., la discusión terminó en tribunales y tuvo una respuesta concreta: devolución de lo cobrado en exceso, reducción de la cuota y un límite claro hacia adelante. No todo aumento es automáticamente impugnable, ni todo aumento es necesariamente legítimo. Por eso, lo importante, primero, es revisar qué se está pagando.

*Abogada

LM