Prepagas: siete de cada diez argentinos deben hacer un gran esfuerzo para pagar las cuotas

El 70,6% de los usuarios de prepagas afirmó que debe realizar un esfuerzo "alto o muy alto" para pagar la cuota mensual, de acuerdo con una encuesta realizada por el sitio especializado MiObraSocial.com.ar en el primer trimestre de 2026.

Este indicador muestra un salto significativo frente al 62,4% registrado en el mismo periodo de 2025, evidenciando un deterioro persistente en la capacidad de pago.

El ajuste económico está redefiniendo los criterios de elección, priorizando la estabilidad del gasto mensual por sobre el renombre de las instituciones. La encuesta muestra que el 57,4% de los usuarios prefiere actualmente planes de cobertura plena —aunque provengan de prepagas más pequeñas o menos conocidas— y descarta de plano las opciones con copagos o esquemas parciales. Este comportamiento casi duplica el 31,4% registrado el año anterior.

El salario sigue perdiendo contra la inflación y profundiza su deterioro en los últimos meses

Esta tendencia marca un cambio de paradigma: el usuario prefiere saber exactamente cuánto pagará a fin de mes, evitando costos variables que puedan desestabilizar su economía familiar. En este proceso, las instituciones "clave" perdieron peso. Mientras que en 2025 el 59,2% consideraba fundamental tener acceso a clínicas de renombre (como el Hospital Italiano o el Otamendi), en 2026 ese número se desplomó al 33,2%.

Estrategias de ahorro en la prepaga

Ante la suba de costos, el 61,2% de los interesados comparó opciones más accesibles durante este trimestre. Según el reporte, surge una oportunidad concreta de optimización: "Muchos usuarios descubren que pueden reducir hasta un 60% el valor de su plan al migrar desde coberturas nacionales de primera línea hacia alternativas regionales más eficientes".

Este fenómeno se refleja en los datos de cobertura geográfica. La importancia de contar con un plan nacional cayó del 61,8% al 49,4%, dándole paso a opciones zonales que ofrecen una atención más acotada pero financieramente sostenible.

A pesar del recorte en prestaciones y alcance, hay un factor que se mantiene inalterable: la cartilla médica. El 89,5% de los usuarios sigue considerando central la calidad y cantidad de profesionales disponibles, una cifra idéntica a la de 2025. Esto sugiere que, si bien se resignan sanatorios de lujo y alcance nacional, el paciente no está dispuesto a perder el acceso a médicos de confianza.

“Estamos viendo un cambio muy claro: la decisión ya no pasa por qué prepaga quiero, sino por cuál puedo pagar”, señala Ignacio Cámpora, fundador de MiObraSocial.com.ar. “El usuario redefine qué es imprescindible: antes eran las clínicas y la marca; hoy es sostener la cobertura, aunque implique resignar prestaciones”, añade.

En definitiva, el sistema de salud privada atraviesa una transformación donde la tensión entre ingresos y costos obliga a tomar decisiones racionales y defensivas. El sistema se encamina hacia una reconfiguración donde el usuario empieza a pagar, estrictamente, por lo que puede costear.

Prepagas dadas de baja

El Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas del registro oficial al detectar incumplimientos en las exigencias regulatorias, continuando con el plan de exclusión de agentes en situación irregular.

Las nuevas entidades que quedan inhabilitadas para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Al fundamentar la medida, la Superintendencia de Servicios de Salud sostuvo que “la decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo”.

En este marco, señalaron que “con esta medida son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.

LM CP