El departamento de Justicia de EE.UU. flexibilizará las restricciones a la marihuana

El Departamento de Justicia de Estados Unidos se dispone a reclasificar la marihuana en una categoría federal menos restrictiva este miércoles, según una persona familiarizada con el asunto.

Fumar marihuana cuadruplica el riesgo de cáncer oral, según un estudio reciente

La medida trasladaría el cannabis desde la clasificación de Lista I, la categoría más restrictiva del gobierno —junto a sustancias como la heroína y el LSD— a la Lista III, de acuerdo con una persona familiarizada. Esta última clasificación se reserva para drogas con usos médicos aceptados y menor potencial de abuso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg News.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos avanzó hacia la reclasificación de la marihuana a una categoría menos estricta hace casi dos años, y el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en diciembre para impulsar el cambio, en parte con el objetivo de aumentar la investigación médica sobre la sustancia.

Axios informó previamente que la administración Trump estaba avanzando en la reclasificación de la marihuana.

Las acciones de empresas de cannabis se dispararon tras la noticia, lo que provocó interrupciones por volatilidad en Tilray Brands Inc., así como en el AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, que se elevó casi 24% después de reanudar sus operaciones.