El Gobierno dio de baja 10 prepagas del registro oficial: cuáles son las empresas afectadas y por qué fueron rechazadas

El Gobierno dio de baja a 10 empresas de medicina prepaga del Registro Nacional, en el marco del proceso de reordenamiento del sistema de salud que lleva adelante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), luego de detectar que las entidades no cumplían con los requisitos normativos vigentes para operar, según se informó en un comunicado oficial. La medida forma parte de una serie de controles sobre el padrón de agentes del sector, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras en el mercado.

Jorge Macri: "La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero"

Desde el organismo estatal explicaron en la misiva oficial que se trata de nuevos procedimientos de rechazo de inscripción definitiva a agentes, y remarcaron que la decisión se tomó tras constatar incumplimientos en la documentación exigida para permanecer dentro del registro.

“La Superintendencia de Servicios de Salud rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) a 10 entidades que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes”, indicó en el comunicado emitido por la SSS.

La resolución se enmarca dentro del proceso de fiscalización que el organismo viene realizando para depurar el padrón de prestadores, con el fin de que sólo permanezcan aquellas entidades que acrediten actividad real y condiciones para competir dentro del sistema.

Cuáles son las 10 prepagas que fueron dadas de baja

Las entidades alcanzadas por la medida son Círculo Médico de San Luis, Círculo Médico de Bragado, Policlínico Lomas Medicina Prepaga Sociedad Anónima, Protección Médica SRL, ECSA Salud, Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina, And the Yellow Too S.A., Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario, Asociación Española de Socorros Mutuos Villa Constitución y Mutual Odontológica Argentina.

Cada una de ellas figuraba en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, pero no logró acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente, lo que derivó en el rechazo de la inscripción definitiva.

Las prepagas confirmaron los aumentos en sus cuotas de marzo de 2026

“Con esta decisión, ya son 162 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”, señaló el organismo.

Por último, el reordenamiento del registro forma parte de las medidas impulsadas para depurar el sistema y asegurar que las entidades habilitadas cumplan con las condiciones establecidas.

GZ