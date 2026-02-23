Las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus afiliados las actualizaciones en los montos de sus cuotas para marzo del 2026. En algunos casos, las subas alcanzan al 3,2%, por encima de la última medición que realizó el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), cuando hace unas semanas reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero del 2026 fue del 2,9%.

Los nuevos valores fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), especificando los precios por plan, franja etaria y por región del país, siguiendo la normativa dispuesta por el Gobierno desde julio del año pasado. Es así que están visibles para los usuarios desde la página oficial del organismo estatal.

Martín Morgenstern: “Las cuotas de medicina prepaga subieron el doble que el IPC”

Además, este incremento se da en un contexto de atrasos en los pagos de obras sociales y prepagas. De este modo, las prestaciones normales de los servicios peligran, tal como lo expuso recientemente la Confederación Farmacéutica Argentina al alertar sobre el posible desabastecimiento de medicamentos si dicha situación no se regulariza.

Cuánto aumentan las prepagas en marzo del 2026

Entre las compañías de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados los nuevos valores que regirán desde el próximo mes. Entre las subas confirmadas aparecen Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint, que definieron incrementos del 2,9%, en sintonía con la evolución de los precios.

En paralelo, Avalian resolvió aplicar un ajuste algo mayor, del 3,20%, que también impactará en las facturas de marzo. En algunos planes, las actualizaciones alcanzan además a los copagos, según el esquema de cobertura contratado y la política de cada empresa.

La única que aumentará por debajo del IPC de enero es la firma Luis Pasteur (Obra Social Del Personal De Dirección De Sanidad Luis Pasteur), ya que anunció un incremento del 2,85%.

Cuáles son las prepagas que dio de baja el Gobierno

El Gobierno nacional avanzó este jueves con una nueva depuración del sistema de medicina privada y dio de baja a otras 13 empresas de medicina prepaga, según un edicto publicado en el Boletín Oficial. Con esta decisión, ya son 36 las firmas excluidas del registro oficial en lo que va de 2026 y casi 150 desde el inicio del proceso de revisión, a comienzos de 2025.

La medida fue dispuesta por la Superintendencia de Servicios de Salud, que informó a los usuarios que “se ha iniciado el procedimiento para proceder al rechazo de la inscripción definitiva en el registro de financiadores” de estas compañías. Se trata, en todos los casos, de entidades que figuraban formalmente habilitadas, pero que no registraban actividad efectiva.

El Gobierno dio de baja a 13 prepagas más y suman 36 en 2026

De acuerdo con el texto oficial, las auditorías realizadas por el organismo detectaron que estas empresas no contaban con afiliados ni prestaban servicios de salud, pese a mantener su inscripción vigente. Esa situación motivó el inicio del trámite administrativo para su exclusión definitiva del sistema.

Las firmas alcanzadas por esta nueva resolución son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Esta decisión se suma a la adoptada hace menos de dos semanas, cuando el Gobierno había dado de baja a otras 23 prestadoras, también señaladas como inactivas. En ese grupo se encontraban, entre otras, Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A., el Instituto Médico Asistencial IMA, Austral Organización Médica Integral S.A. y diversas mutuales y cooperativas que ya no operaban en el mercado.

