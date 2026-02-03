Jubilados en 2026: qué pasa con el PAMI, las prepagas y el bono que sigue congelado

La transición a la jubilación suele generar dudas, especialmente en relación con la cobertura de salud. Según explicó la abogada previsional, Florencia Markarian, en diálogo con Canal E, existe una confusión extendida: “Hay quienes creen que cuando se jubilan pasan automáticamente a tener la obra social del PAMI”, cuando en realidad eso no es obligatorio. La especialista remarcó que quienes ya cuentan con una obra social o prepaga deben consultar previamente si esa entidad admite jubilados y bajo qué condiciones.

“Lo primero que tienen que hacer es consultar con esa obra social si admiten a los jubilados y cuál es el costo”, indicó, y agregó que muchas ofrecen planes especiales. Sin embargo, aclaró que esos paquetes no siempre son ilegales: “Depende de los montos que se establezcan” y del cumplimiento de la normativa vigente.

Prepagas, edad y derechos de los jubilados

Markarian detalló que existen límites claros frente a los aumentos por edad. “Para aquella persona que tenga 65 años de edad y 10 años ininterrumpidos no le pueden cobrar una diferencia por rango etario”, afirmó. En otros casos, la ley establece topes: “No le pueden cobrar tres veces el importe del menor rango etario”.

La abogada reconoció que muchas prepagas ponen trabas al ingreso de adultos mayores. “A una determinada edad uno ya viene con algunas cuestiones de salud y eso les cuesta dinero”, explicó. Frente a rechazos injustificados, fue clara: “En caso de que no los quieran admitir en una obra social, pueden recurrir por vía de amparo”.

Además, recordó que existen antecedentes judiciales favorables. “Hay varios fallos que mandan a readecuar la cuota conforme el valor que corresponde”, sostuvo.

PAMI, doble cobertura y el bono jubilatorio

Markarian llevó tranquilidad a quienes están próximos a jubilarse. “Pueden optar por una obra social, continuar con la que tenían o elegir el PAMI”, explicó, y aclaró un punto clave: “No pueden coexistir dos obras sociales juntas, pero sí pueden tener prepaga y afiliarse al PAMI”.

Esta doble cobertura puede resultar conveniente. “Hay prestaciones que tiene el PAMI y coberturas que quizás no sean a través de la prepaga”, señaló. En caso de no afiliarse, también existe la opción de derivar aportes: "No es significativo en términos económicos, pero es una ayuda”.

Sobre los ingresos, Markarian fue contundente respecto del bono previsional. “Es un bono que no se ha movido desde marzo de 2024”, recordó, y aseguró que “hoy ya tendría que estar rondando los 200 mil pesos”. Al ser discrecional y no incorporarse al haber, su impacto es limitado.

Finalmente, precisó los montos actuales: “Los jubilados de la mínima con el aumento y el bono van a estar cobrando 429.254,35 pesos a partir del 9 de febrero”, mientras que quienes superan ese piso cobrarán desde el 23.

