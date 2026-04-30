Luis Caputo anunció la aprobación de un proyecto RIGI con una inversión de US$ 700 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el proyecto de ampliación del gasoducto Perito Moreno (ex Gasoducto Néstor Kirchner) por parte de Transportadora Gas del Sur (TGS).

“Es una inversión de más de 500 millones de dólares (que además posibilitan que TGS invierta otros 200 millones de dólares adicionales) que va a estar operativa antes del invierno del 2027 y que permitirá tener 12 millones de metros cúbicos diarios más de gas en el anillo de Buenos Aires”, señaló el funcionario.

“Esto beneficiará a clientes residenciales, industrias y generación eléctrica que tendrán más gas a una fracción del costo del GNL que se desplaza. Además marca un cambio de paradigma, ya que después de más de 20 años vuelve a ser el sector privado el que contrata y financia una obra de transporte de gas y le vende esa capacidad adicional a otros privados y no al Estado”, agregó Caputo.

El Gobierno flexibiliza el RIGI y sube el umbral para la evaluación de nuevas inversiones

Según el titular de Hacienda, ya se aprobaron 14 proyectos en el marco del RIGI por inversiones totales de US$ 28.000 millones y hay otros 22 proyectos en evaluación que elevarían la inversión total a US$ 97.000 millones.

Las obras de TGS

En octubre del 2025, TGS fue adjudicada en la licitación nacional e internacional convocada por ENARSA para ejecutar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que agregará una capacidad de transporte de 14 millones de metros cúbicos. Las obras comprenden la instalación de tres nuevas plantas a lo largo de la traza del gasoducto, más un equipo compresor adicional en la planta existente en Tratayén, totalizando 90.000 HP de potencia.

Según la compañía, las nuevas plantas estarán ubicadas en las localidades de Casa de Piedra, Doblas y Chacharramendi, ubicadas en la provincia de La Pampa.

“Paralelamente, y para posibilitar que el gas adicional recibido en Salliqueló pueda abastecer al Gran Buenos Aires y el Norte del país, TGS se encuentra desarrollando una obra de ampliación de 12 millones de metros cúbicos diarios de capacidad adicional en su sistema transporte regulado, que consiste en la instalación de 20 km de gasoducto paralelo al troncal y 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, sobre el cual se realizarán además adecuaciones para operarlo a mayor presión”, informó la empresa.



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