Un hombre falleció en la localidad de Loncopué, Neuquén, tras ser atacado por un enjambre de avispas "chaquetas amarillas" mientras cortaba leña junto a un vecino, informaron las autoridades locales.

Juan Carlos Sandoval, de 67 años, la víctima del fatal ataque, llegó a refugiarse dentro de una camioneta y pedir ayuda a la Línea 107, pero cuando arribó el personal de salud no logró reanimarlo porque ya había sufrido un shock anafiláctico, una reacción aguda que sucede tras la exposición a un alérgeno.

Sandoval se encontraba trabajando junto a otro hombre en un predio sobre la Ruta provincial 21, y cortaron un árbol sin darse cuenta que tenía un nido de avispas, las cuales se lanzaron furiosos contra ellos.

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La víctima fatal, que sufría enfermedades crónicas, murió “entre 10 y 15 minutos” desde el comienzo del ataque, según personal del Hospital de Loncopué.

La avispa “chaqueta amarilla”, originaria de Europa, del norte de África, y de zonas templadas de Asia, invadió el este de Estados Unidos, sur de Australia y Nueva Zelanda y la Patagonia chilena y argentina. Son avispas carroñeras carnívoras que atacan a abejas, ganado y personas.

Que es un shock anafiláctico

Valeria El Haj, directora médica de Ospedyc, explicó que “la reacción alérgica puede derivar en una crisis severa o shock anafiláctico, caracterizado por inflamación generalizada, dificultad respiratoria, caída de la presión arterial, pérdida de conciencia y, en ausencia de atención inmediata, riesgo de muerte”.

Entrevista por la agencia Noticias Argentinas, la profesional de la salud remarcó que la detección temprana de las alergias es fundamental para controlarlas porque los profesionales pueden realizar pruebas cutáneas como el “prick test”, donde se aplica una pequeña cantidad del alérgeno sobre la piel del antebrazo para observar su reacción.

Y añadió: “El abordaje terapéutico dependerá del tipo y la severidad de la alergia. Puede incluir el uso de antihistamínicos, colirios, sprays nasales, corticoides tópicos, inhaladores o inmunoterapia específica. Esta última, es el único tratamiento que puede modificar el curso de la enfermedad y debe ser indicado y supervisado por profesionales especializados”.

HM/ML