Gustavo Scaglione, empresario de medios y reciente titular de Telefe, vivió momentos de extrema tensión este fin de semana en Uruguay. El ejecutivo de 64 años debió ser internado de urgencia en una policlínica de la localidad de José Ignacio tras sufrir un ataque de avispas mientras se encontraba en una chacra de la zona. El incidente le provocó una severa reacción alérgica que puso en riesgo su vida, obligando a una intervención médica inmediata.

El médico Leonardo Falcao, quien estuvo a cargo de la atención primaria, describió un cuadro dramático al momento del ingreso. En declaraciones a la radio local FM Gente, el profesional relató que Scaglione llegó a la guardia "desmayado en una camioneta" y con la presión arterial "bajísimas, menos de 7", lo que configuraba un estado clínico crítico que el especialista definió técnicamente como de "pre-paro".

Scaglione compró Telefe en sociedad con José Luis Manzano

Ante la gravedad del escenario, el equipo de salud activó de inmediato los protocolos internacionales estandarizados para casos de “shock anafiláctico severo”. Las maniobras de reanimación y la administración de fármacos resultaron efectivas, permitiendo estabilizar los signos vitales del paciente "de a poco", según explicó el propio Falcao sobre el procedimiento de emergencia que evitó un desenlace fatal.

Una vez superada la instancia más compleja en la sala de primeros auxilios, se dispuso su traslado en ambulancia al Sanatorio Mautone para un monitoreo más exhaustivo y cuidados intensivos. Afortunadamente, el empresario arribó a ese centro de salud privado "estabilizado perfectamente" y su evolución posterior fue favorable. Actualmente, se encuentra recuperado.

El episodio tuvo un cierre emotivo, cuando el propio Scaglione regresó personalmente al policlínico de José Ignacio para expresar su gratitud a los médicos que lo asistieron en el momento crítico. "Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar", destacó con sorpresa el doctor Falcao, confirmando la recuperación total del paciente tras el susto.

Marcelo Tinelli acusó a Gustavo Scaglione de "usurero" y de intentar "sacarle todo lo que ganó trabajando"

Un nuevo nombre fuerte en los medios

El incidente de salud ocurre apenas dos meses después de que Scaglione consolidara su posición como uno de los actores más influyentes del mapa de medios argentino. En octubre pasado, el empresario rosarino concretó la compra de la señal Telefe en sociedad con José Luis Manzano, adquiriendo los activos que pertenecían al gigante internacional Paramount Skydance, que había iniciado un proceso de desinversión en la región a principios de año.

La operación, que se cerró por una cifra cercana a los 95 millones de dólares, permitió a Scaglione (quien ya cuenta con una fuerte presencia en medios del interior y participación en el Grupo América) tomar el control del canal líder de audiencia. La oferta ganadora fue presentada junto a Manzano y un grupo de fondos de inversión, logrando imponerse en una carrera comercial muy disputada.

Para quedarse con la emisora, la sociedad debió superar a otros competidores de peso que también pujaban por el canal. Por detrás quedaron las propuestas de grupos nacionales como los Werthein, Alpha Media, la Corporación América de Eduardo Eurnekian y una iniciativa encabezada por el exdirectivo Tomás Yankelevich junto al productor Martín Kweller.

