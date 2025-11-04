Marcelo Tinelli acusó a Gustavo Scaglione de "usurero" y de intentar "sacarle todo lo que ganó trabajando"

Marcelo Tinelli volvió a la carga en la guerra mediática y judicial que mantiene con Gustavo Scaglione. Con un posteo durísimo en su cuenta de X (ex Twitter), el conductor lo acusó de "usurero" y de intentar "apretarlo" para "sacarle todo lo que ganó trabajando y con esfuerzo". El mensaje, que no nombra al nuevo dueño de Telefe pero lo alude directamente, también denuncia el poder de fuego de su rival: "Esta persona, hoy es dueña de medios importantes donde últimamente me asesinan", disparó.

El posteo de Tinelli no es un exabrupto aislado. Llega horas después de que trascendiera la denuncia penal por "amenazas" radicada por su hija, Juana Tinelli. Según la declaración de la modelo, el 29 de octubre recibió una llamada de un número oculto donde una voz masculina dijo: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho". El posteo del conductor, mencionando que la situación "fastidia a alguno de mis hijos", es una respuesta directa a ese hecho.

El conflicto al que Tinelli se refiere como "esa deuda" data de 2016. En ese entonces, el conductor habría obtenido un crédito de unos 6 millones de dólares de una mutual de Rosario, la Asociación Mutual 29 de Noviembre. El dinero era para saldar una deuda de San Lorenzo, club del que era vicepresidente, y habría puesto sus propiedades como garantía.

A fines de 2021, Gustavo Scaglione entró en escena: compró esa deuda impaga que el conductor mantenía con la mutual. Esta movida es la que Tinelli denuncia en su posteo y la que ya había mencionado en un cruce con Marina Calabró, afirmando que Scaglione se metió solo para “dañar su imagen".

La relación entre ambos, que paradójicamente incluyó un gesto de Tinelli dándole la primicia de su vuelta a la TV a Scaglione en su canal de Rosario en 2022, se rompió hace unos 60 días. El quiebre se hizo público cuando el dueño de Telefe trabó un embargo sobre "Guanahani", la chacra marítima de Tinelli en Punta del Este, justo cuando el conductor estaba por cerrar su venta por 11 millones de dólares. Scaglione busca cobrar así los casi 6 millones de dólares que reclama.

La historia del Grupo Televisión Litoral: de transmitir en blanco y negro en Rosario a comprar Telefe por una cifra multimillonaria

La respuesta de Scaglione: "Voy a accionar legalmente"

Ante la grave denuncia de Juanita Tinelli, Scaglione negó todo. "De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando", aseguró el empresario. Allegados al dueño de Telefe, que se encontraría de viaje en España, insisten en que es una "falsa denuncia". Sin embargo, Scaglione redobló la apuesta por el lado económico y advirtió: "Ahora voy a ejecutarle todo".

En su descargo, el empresario continuó: "Como empresario, he tenido una extensa trayectoria siempre caracterizada por la moderación y el bajo perfil, y la supuesta conducta o instancia en la que se me intenta relacionar no puede estar más alejada de mis principios y de mi probada forma de manejarme".

Luego, Scaglione detalló cómo es la situación actual de Tinelli con respecto las complicaciones económicas y judiciales que surgieron en el último tiempo:: "En cuanto a la relación que la denunciante establece respecto al padre y sus incumplidos compromisos económicos, sólo cabe mencionar que soy parte actora de dos juicios ejecutivos en los que Marcelo Tinelli se encuentra demandado. En uno de ellos, en el que los accionados tuvieron oportunidad de ejercer sus derechos, se ha dictado sentencia condenatoria, la que se encuentra frme y consentida, con planilla de lo adeudado por Tinelli aprobada y se encuentra en etapa de ejecución forzada de los bienes embargados".

El historial de Scaglione

Gustavo Scaglione, apodado "El Pulpo", tuvo una expansión meteórica en los medios. Sin experiencia previa, construyó en una década un conglomerado que arrancó en 2015 en Rosario (Canal 3, Radio 2, La Capital) y escaló a nivel nacional, asociándose con el Grupo América. Su última y mayor adquisición fue la compra de Telefe a Paramount Global, consolidándose como uno de los empresarios más poderosos del rubro.

El tweet de Tinelli de esta semana es la continuación de una saga que el conductor empezó en septiembre en Instagram. Con posteos sobre una "ficción", describió el modus operandi de su rival: "Rosario. Hombre de medios. Compra a una 'Mutual' (cueva de dinero sucio) un crédito impago de un club de fútbol". Ya en esos posteos, Tinelli hablaba de "apretando con sus influencias" y "dinero sucio", mensajes que cobran otro significado tras la denuncia de su hija.

La "mutual" que Tinelli menciona con desdén está, de hecho, bajo la lupa judicial. En enero de 2024, un socio de San Lorenzo, Alan Soteras, presentó una denuncia penal, que recayó en el juzgado de Ariel Lijo. Soteras pide que se investigue la operación del préstamo original de 6 millones de dólares por "administración fraudulenta y/o lavado de activos", y apunta a la cesión de esa deuda a Scaglione.

