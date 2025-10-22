La historia del Grupo Televisión Litoral: de transmitir en blanco y negro en Rosario a comprar Telefe por una cifra multimillonaria

“Rosario siempre estuvo cerca”, dice una popular canción de Fito Páez, pero seguramente poca gente imaginó lo cerca que estaba una compañía fundada en esa ciudad, 60 años atrás, de quedar a cargo de Telefe, canal líder de la televisión argentina. Lo extraordinario es que todo comenzó, de manera muy humilde, en 1965, cuando Alberto Gollán, José Juan Bertagni, Ernesto Juan Daumas y Rodolfo Pedro Dianda se unieron para crear Grupo Televisión Litoral con el objetivo de lanzar un canal de televisión abierta que comenzaría a transmitir en blanco y negro.

La primera emisión del LT 83 TV Canal 3 fue el 20 de junio de ese año y, 15 años después, el 1 de mayo de 1980 la empresa compró equipos para poder empezar a transmitir a color. Al poco tiempo, el grupo comenzó a sumar nuevos medios: en diciembre de 1982, compró la emisora LT2 Radio General San Martín y la renombró Radio 2; ​en mayo de 1984, presentó la emisora FM 97.9, que en la actualidad lleva el nombre de FM Vida. Ese mismo año, sumó, en la provincia de Misiones, a LRH253 Radio Cataratas. ​

En la década del 90 el grupo continuó su plan de expansión: en 1994 abrió el Centro de Comunicaciones en la Avenida Presidente Perón 8101, un complejo en Rosario que abarca cuatro hectáreas, con estudios de televisión y áreas de producción.

En el año 2005, adaptándose a las últimas tendencias de internet, Televisión Litoral presentó el portal de noticias Rosario3.com y, en 2006, agregó la emisora Frecuencia Plus.

Tras estar al frente de la compañía durante prácticamente cinco décadas, Alberto Gollán murió el 24 de noviembre de 2014, a los 96 años, luego de haber obtenido múltiples reconocimientos por su trabajo (incluyendo su distinción, en 2005, como miembro honorario de la Orden del Imperio Británico por los servicios que prestó a la Embajada de Inglaterra).

En marzo de 2015, según el diario La Capital, uno de los hijos del empresario, Alberto Ciro Gollán, impulsó la venta del 55% de la compañía a un grupo rosarino relacionado con la Fundación Libertad por 13 millones de dólares. Poco después, en abril de 2015, el control mayoritario de la empresa pasó a manos de Gustavo Scaglione y Josefina Daminato.

Televisión Litoral continuó su expansión, comprándole en julio de 2021 al Grupo Clarín el 99% del paquete accionario de Bariloche TV S.A. Esta operación les permitió conseguir el control de Canal 6 de Bariloche (luego renombrado El Seis TV y afiliado a El Trece), la FM 103.1, Radio Seis AM 890 y los portales digitales GNR Noticias, Bariloche2000 y VDM Noticias.

“Firmamos con el grupo Artear, que era el propietario de Canal 6 de Bariloche, y adquirimos el 100% del paquete accionario”, declaró, en ese momento, Scaglione en Radio 2, y agregó: “Nos gusta mucho producir contenido, con lo cual creo que eso va a ser un cambio fundamental. Vamos a estar cerca de la gente y tratar de exponer lo mejor de Bariloche al mundo. Seguimos haciendo lo que nos gusta”.

Un año y medio después, el 31 de enero de 2023, el grupo compró Canal 8 de Tucumán y le cambió el nombre por El Ocho TV, permitiendo que mantenga su afiliación con Telefe. ​Además, Televisión Litoral se asoció con el propietario del diario La Nueva Provincia, Gustavo Elías, el 31 de agosto, para comprar el 50% de Canal 9 de Bahía Blanca, y, tras realizarse la operación, el medio fue renombrado El Nueve TV, pero mantuvo su estatus de repetidora de Telefe.

“Veo un futuro de grandeza para la ciudad y para los medios locales. Lo veo incluso cuando soy consciente de la crisis de los medios tradicionales, pero son justamente estos desafíos los que me interesa afrontar porque estoy convencido que en la tradición descansan nuestras fortalezas”, aseguró Elías en una entrevista para La Nueva Provincia.

El grupo confirmó, el 29 de septiembre de 2023, que había adquirido el Canal 11 de Salta, cuyo nombre cambió a El Once TV, permitiéndosele mantener su afiliación con Telefe​. En una entrevista con la conductora Emilce Amado, Scaglione explicó: “Somos un grupo nacional, de capitales nacionales, te diría familiares, que está muy cerca de la gente. La idea es ser, desde acá, un faro del norte. Ningún cambio se hace drásticamente, todo es gradual y desde ya nada va a cambiar en la pantalla más que el logo. Vamos a trabajar mucho para tener la mejor excelencia”.

Televisión Litoral consiguió, además, que el Grupo Indalo le cediera, el 29 de agosto de 2025, la licencia de Radio One.

La compra de Telefe

Personas que participan de la negociación le confirmaron a PERFIL que este miércoles será oficial la la venta de Telefe al grupo Televisión Litoral, que lidera Scaglione, mediante integración de accionistas. De esta forma, por primera vez en casi tres décadas, el canal estará en manos de capitales locales.

A pesar de la integración de accionistas —que significa que Scaglione no será el único dueño y es probable que Alpha Media, de Marcelo Fígoli, y otros oferentes se integren al grupo accionista para completar la oferta de más de 100 millones de dólares— el rosarino se quedará con la dirección total de la empresa, es decir, será el dueño mayoritario con control de la programación.

