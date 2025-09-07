El barra de Espert, Russo, Tinelli y el Colorado

—A ver, Gómez, ¿qué tenés para este fin de semana?

—Vengo con los puños cargados de notas, jefe.

—Espero que no sea como la semana pasada, que me quisiste vender la historia del barra brava de Comunicaciones que rescató a Espert con la moto en el acto de Lomas de Zamora.

—¡Era un temazo! Y ojo que no es el único barra que participa de los actos libertarios. Lo contó Grabia en la radio.

—Todo muy lindo, pero no te olvides que trabajás en Deportes.

—Pero mire que…

—¡Basta! ¿Qué tenés de Boca y de River?

—Está todo relajado porque vienen ganando, andan de racha.

—Aburre. Quiero algo polémico, con mugre.

—¿Quiere mugre? ¡Le doy mugre! River va a aumentar la capacidad del Monumental.

—¿Otra vez?

—Otra vez.

—¿Y dónde está la mugre?

—Van a remodelar el estadio para que entren 91.218 personas.

—Sigo sin entender.

—Deme una birome. Mire: 91.218 personas, ¿se da cuenta?, 9/12/18, la fecha de la final en Madrid.

—No me jodas, Gómez.

—No lo jodo.

—¿Me querés convencer de que van a meter más gente sólo para gastar a Boca?

—Tan así no, pero están estudiando una reforma de la cancha y ya que están le pasan la factura de Madrid.

—Es un chiste caro. ¿Qué tenés de Boca?

—Russo.

—¿Qué hizo?

—El domingo se quedó dormido en el primer tiempo. Una cámara lo enganchó justo cuando estaba apoliyando en el banco.

—¿Cómo iba el partido?

—Cero a cero, un embole.

—Lo entiendo, pobre hombre. Boca juega horrible, ¿no? El otro día leía en Twitter que todos los partidos son malísimos, no sólo los de Boca.

—Peor es Homo Argentum.

—Es posible.

—El tema es que muchos hinchas se preocuparon por Russo, imagínese, y algunos hasta dijeron que ya no le da la salud para ser el técnico de Boca. La cuestión es que unos días después lo internaron por una infección urinaria.

—Con eso no se jode. Vamos con otro tema, dale.

—¿Tinelli le gusta? Dijo que va a volver antes de lo que muchos se imaginan.

—¿Al “Bailando”? No le fue bien.

—No, a San Lorenzo. Tampoco le fue bien.

—Pero si ni siquiera puede ir a la cancha.

—Debe estar aburrido, yo qué sé. Lo anunció hace unos días en Instagram. Parece que quiere ayudar y contar los desastres que vienen haciendo en el club.

—No me tomes el pelo, Gómez. Falta que me digas que Lammens también quiere volver.

—Lammens también quiere volver.

—Jaaaaaa, es un capítulo de The Walking Dead. ¿Y el presidente qué dice?

—¿Moretti? Alto coimero, jefe.

—Quiero notas, no jingles.

—Vamos con Independiente, entonces. Conmebol lo dejó afuera de la Sudamericana por el escándalo en el partido con la U de Chile.

—Es razonable, las dos barras hicieron desastres.

—Pero la U sigue en carrera, va a jugar cuartos de final con Alianza Lima.

—No parece muy justo. Me imagino que la AFA habrá puesto el grito en el cielo.

—No se crea. Grindetti es del PRO.

—Eso dejáselo a la sección Política.

—¡Censura previa! ¿También va pedir que me allanen?

—¡Ah!, estás gracioso.

—Si no le ponemos onda…

—El que está con poca onda es ese periodista que acusa a la Selección de que lo dejaron sin trabajo.

—¡Ah, sí!, el Colorado Liberman. Desde que Argentina salió campeón está convencido que los jugadores hicieron lobby para que se quedara sin laburo.

—Si Racing llega a ganar la Libertadores, cuidate.

—Entonces me quedo tranquilo.