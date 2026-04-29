Sergio Daniel Callata tenía 36 años al momento de su desaparición, el 23 de abril de 2022, lo que derivó en una investigación que no pudo brindar pistas firmes sobre su paradero. Ahora, la causa sumó un giro que podría modificar su rumbo, luego de que comenzara a evaluarse la posibilidad de que el hombre pudiera haber sido víctima de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, acusado de al menos cinco homicidios.

La hipótesis surgió tras nuevos peritajes y el hallazgo de perfiles genéticos sin identificar en la vivienda del sospechoso que fue detenido el año pasado, lo que abre la posibilidad de sumar nuevos casos al expediente. El caso de Callata inició hace cuatro años, días después de que encontraron su auto abandonado, cerca de San Salvador de Jujuy.

Confirmaron una quinta víctima en el caso de Matías Jurado, el supuesto asesino serial de Jujuy

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Jorgelina Peloc, pareja de Sergio, confirmó las versiones al medio Somos Jujuy y dio precisiones acerca de la investigación. “Mi suegra se hizo el ADN para ver si hay coincidencias con lo de Jurado. Estamos esperando esos resultados”, explicó la mujer, quien aseguró que desde hace cuatro años que siente lo mismo: "Incertidumbre todos los días, sin sabe qué le pasó".

“Nos dijeron que tengamos paciencia, pero es muy difícil. Uno quiere saber, sacarse la duda. Siempre tengo la esperanza de volver a verlo. Eso es lo que me mantiene día a día, por mí y por mis hijos", expresó.

Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.

Callata maneja un Fiat Mobi gris que fue localizado sobre la ruta provincial 35, camino a la localidad de Ocloyas. El vehículo no presentaba signos visibles de violencia y, a pesar de las búsquedas que se llevaron a cabo con distintas unidades policiales, el expediente no logró avanzar con resultados concluyentes.

Ahora, se trabaja en el entrecruzamiento de datos y se busca determinar si existen coincidencias en los movimientos, contactos o contextos que permitan vincular la desaparición del hombre de 36 años con los hechos atribuidos a Jurado, a quien la Policía le encontró restos óseos calcinados en su vivienda del barrio Alto Comedero.

Las acusaciones contra el asesino serial de Jujuy

Matías Jurado fue detenido a comienzos de agosto de 2025, en el marco de un allanamiento en su casa luego de que las cámaras del centro de la capital jujeña lo captaron caminando con Jorge Anachuri, un hombre de 68 años que desapareció en circunstancias similares a los de otros cuatro sujetos. En el lugar, la Policía incautó una gran cantidad de armas blancas, restos óseos, ropa de vestir y ropa de cama, entre otros elementos.

Un testimonio fundamental en su contra fue el de su sobrino, menor de 16 años, que vivía en ese domicilio junto a Jurado y el padrastro de éste. El adolescente contó que supuestamente todos los viernes su tío iba a la antigua estación terminal y volvía con un hombre, generalmente mayor, los sorprendía por la espalda y los estrangulaba. Luego, los descuartizaba y se deshacía de los restos.

Matías Jurado está preso desde agosto de 2025 en el penal de Gorriti.

Además del caso de Anachuri, Jurado fue acusado por el delito de "homicidio agravado, por ensañamiento, alevosía y placer" contra otros cuatro hombres cuyo paradero era desconocido: Sergio Alejandro Sosa (25) Miguel Ángel Quispe (60) Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

“Hablamos de cinco víctimas desde un primer momento. Quisimos ser cautos y esperar justamente la prueba científica, justamente esta confirmación que se da en el día de la fecha y luego del procesamiento de una nueva tanda de evidencia. Se va a seguir el trabajo en el sentido de tener más perfiles", indicó meses atrás el fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la investigación.

“Hemos podido armar un caso bastante firme en cuanto a la evidencia, pero no vamos a descartar nada, vamos a seguir con los cotejos de quienes pueden ser las otras víctimas", añadió. Tras ser imputado, el detenido prestó declaración y, según el relató del fiscal, dijo ser "inocente, negando los hechos que se le atribuyen" y rechazando la posibilidad de que los hombres hayan ingresado a su casa.

Según Beller, Jurado habría utilizado estrategias y diferentes excusas para atraer a sus víctimas -la mayoría de ellos en situación de calle o vulnerabilidad- hacia el lugar donde vivía, entre ellas, supuestas ofertas laborales y ofrecimiento de juntarse a tomar bebidas alcohólicas. Después de engañarlos, los habría matados y habría incinerado sus cuerpos, descartando algunos de ellos en basurales o enterrándolos en su patio.

FP/DCQ