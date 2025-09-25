Confirmaron una quinta víctima en el caso de Matías Jurado, el supuesto asesino serial de Jujuy

En la causa que investiga a Matías Jurado, el supuesto asesino serial de Jujuy, se identificó a una quinta víctima, anunció el fiscal regional Guillermo Beller en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, revelando que se trata de Juan Carlos González, de 60 años, quien se encontraba desaparecido desde junio pasado, cuyo celular tuvo el último registro cerca de la vivienda del sospechoso.

Gracias a las muestras genéticas conseguidas de la casa de Jurado en el barrio Alto Comedero, de San Salvador de Jujuy, los especialistas validaron que los restos hallados son del hombre de 60 años. Beller fue muy claro al respecto: “Se ha confirmado que la sangre de González también está en el domicilio de Matías Jurado, con lo cual empezamos a cerrar un círculo. Con esto no me refiero a cerrar la Investigación Penal Preparatoria, la cual ni siquiera lleva 60 días”.

Y agregó: “Hablamos de cinco (víctimas) desde un primer momento. Quisimos ser cautos y esperar justamente la prueba científica, justamente esta confirmación que se da en el día de la fecha y luego del procesamiento de una nueva tanda de evidencia. Se va a seguir el trabajo en el sentido de tener más perfiles. Hay todavía dos inconclusos, dos que siguen abiertos para ser cotejados con familiares que entendemos puede haber algún indicio que pueden haber sido víctimas también”.

El fiscal reconoció: “Hemos podido armar un caso bastante firme en cuanto a la evidencia, pero no vamos a descartar nada, vamos a seguir con los cotejos de quienes pueden ser las otras víctimas. Seguimos analizando muchas horas de cámaras, imágenes que tenemos y que entendemos podemos vincular a la investigación”.

Mientras continúa la investigación, Jurado, imputado por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer, se encuentra detenido en el penal de Gorriti, provincia de Jujuy. Hasta ahora, se han identificado a cinco personas que habrían sido sus víctimas: Juan Carlos González (60 años); Juan José Ponce (51); Miguel Ángel Quispe (60); Sergio Alejandro Sosa (25) y Jorge Omar Anachuri (60).

Tras ser imputado por el tercer y cuarto hecho, el detenido prestó declaración y, según el relato del fiscal, "nuevamente" dijo ser "inocente, negando los hechos que se le atribuyen. Él insiste en que no salió de esa casa y que, en ese lugar, no entró ninguno de los desaparecidos”.

El interior del domicilio del presunto asesino serial Matías Jurado

La denuncia contra Matías Jurado

Al comienzo de la investigación, el 4 de agosto de este año, Beller dialogó con NA e indicó que las víctimas son “personas que se encontraban en situación de calle, dos de ellas fueron registradas por una cámara de seguridad cuando subían a un taxi con Jurado para dirigirse a la vivienda y la ubicación de un celular ubicó a otra también en ese lugar”.

La casa de Matías Jurado

Además, El Tribuno de Jujuy informó que el sobrino del acusado -que vivía con él- les reveló a las autoridades que todos los viernes su tío se juntaba con distintas personas, bebían alcohol, y luego le ordenaba que se fuera porque “pasaban cosas malas”. Según el joven, su familiar “descuartizaba a personas que llevaba a casa y luego se deshacía de los restos arrojándolos a un descampado, o los enterraba”.

