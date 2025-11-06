Piden que continúe en prisión el presunto asesino serial de Jujuy para identificar dos ADNs "huérfanos"

El fiscal regional Guillermo Beller solicitó que se extienda la prisión preventiva contra Matías Jurado, el hombre de 37 años que es señalado como el presunto asesino serial de Jujuy, a quien se le atribuyen las muertes de al menos cinco personas que estaban desaparecidas. El objetivo de la medida es avanzar con la identificación de dos perfiles de ADN “huérfanos” hallados en la casa del imputado, luego de que se conociera el resultado de una pericia clave.

"Entendemos que el debate no se va a hacer antes del 4 de diciembre, entonces decidimos pedir esa prórroga", indicó el funcionario judicial a cargo de la investigación acerca del sospechoso, alojado en el penal de Gorriti de San Salvador de Jujuy desde el 30 de julio pasado. En esa línea, aclaró que "está llevando mucho tiempo el procesamiento de toda la evidencia".

Confirmaron una quinta víctima en el caso de Matías Jurado, supuesto asesino serial en Jujuy

"Vamos a tener una audiencia donde se va a plantear al juez que otorgue la extensión de la prisión preventiva, hasta que estemos en condiciones de llevar a cabo el debate”, añadió en diálogo con FM Conectar 91.5. Esa solicitud está ligada a la existencia de las pruebas del material genético que están en el laboratorio forense y que todavía no pudieron ser cotejadas.

"Todavía están inconclusos esos dos perfiles abiertos -manifestó el fiscal-. Es una de las cosas que llevan un tiempo y no queremos apresurarnos para no dejar nada fuera", precisó. Por este motivo, adelantó que ya se están realizando los últimos detalles para que puedan proveer ADN los familiares de algunos de los hombres que están denunciados como desaparecidos.

El interior del domicilio del presunto asesino serial Matías Jurado.

Durante otro tramo del reportaje, Beller señaló que Jurado "se sigue declarando inocente", al igual que lo hizo desde el primer día que fue detenido en su casa del barrio de Alto Comedero, donde se cree que habría asesinado a las víctimas. "Él tiene su derecho de no declarar; y puede declarar también no diciendo la verdad. Eso puede ser la estrategia propia, la de su defensa”.

Por último, estimó cuándo podría iniciar un eventual juicio por los crímenes de los hombres que ya fueron identificados y los otros dos potenciales: “Entiendo yo que tiene que ser el año que viene. Quizás desde febrero o marzo de 2026 podamos estar hablando de una fecha”.

Jurado está imputado por los homicidios agravados de Jorge Omar Anachuri (de 68 años), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60). El último de los desaparecidos fue identificado recientemente, por lo que resta que se realice una audiencia oficial para que el sospechoso quede procesado por los cinco hechos.

Sergio Alejandro Sosa y Jorge Omar Anachuri, dos de las presuntas víctimas de Matías Jurado.

La reconstrucción de los investigadores indica que el acusado elegía los días viernes para ir a diferentes puntos de la capital jujeña para encontrar con personas vulnerables o en situación de calle. Allí les ofrecía ir a su casa para hablar sobre una oferta de trabajo o prometerles tomar bebidas alcohólicas, lugar en el que los engañaba y los asesinaba después de someterlos.

Se cree que luego los descuartizaba para enterrar los restos en su domicilio, dárselo a sus perros, quemarlos con el fin de reducirlos o descartarlos en bolsas de consorcio que llevaba a basurales. Además de los restos ubicados en su vivienda, el fiscal también cuenta con videos captados por cámaras de vigilancia y diversos testimonios que lo comprometen.

La pericia clave contra Matías Jurado

Este jueves se conoció el resultado de la última pericia psiquiátrica que se le realizó, la cual confirmó que es "imputable", por lo que Jurado "comprende la criminalidad de sus actos" y tiene la capacidad de dirigir sus acciones. El estudio compromete una de las estrategias de la defensa, que buscaría cuestionar su capacidad mental.

El examen sobre su salud mental fue realizado por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta y ya está incorporada al expediente principal.

