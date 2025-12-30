De Telefe a terapia intensiva: el episodio de Gustavo Scaglione que enciende las alarmas de salud

El empresario rosarino, protagonista de la compra de acciones de Telefe, sufrió un shock anafiláctico tras ser picado por una avispa en Punta del Este. El caso reaviva el debate sobre la importancia de los controles alérgicos y la rapidez en la respuesta médica.

El nombre de Gustavo Scaglione dominó los titulares de las últimas semanas tras concretar una operación millonaria para adquirir parte de las acciones de Telefe. Sin embargo, el pasado 24 de diciembre, su nombre volvió a los medios por una razón mucho más alarmante: una emergencia médica que puso en riesgo su vida.

De vacaciones en la ciudad uruguaya, Scaglione fue atacado por una avispa, lo que le provocó un shock anafiláctico. El episodio ocurrió en un campo cercano al policlínico de José Ignacio, una proximidad geográfica que resultó vital. Según el Dr. Leonardo Falcao, uno de los profesionales que intervino en la urgencia, el empresario llegó al centro asistencial en estado crítico, logrando ser estabilizado gracias a una intervención inmediata.

¿Qué es un shock anafiláctico y cómo actuar?

La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica, grave y potencialmente mortal. Ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de forma exagerada ante un alérgeno (en este caso, el veneno de abeja), liberando una cascada de histaminas que afectan a todo el organismo.

Los síntomas de alerta que hay que tener en cuenta ante una situación similar: dificultad severa para respirar e hinchazón de garganta, labios o lengua; urticaria generalizada y enrojecimiento de la piel; mareos, náuseas, vómitos y una caída brusca de la presión arterial (shock).

Las recomendaciones ante la emergencia es siempre llamar a la emergencia de forma inmediata; mientras se aguarda o se traslada al paciente si la persona es alérgica y tiene un autoinyector de epinefrina, debe administrarse sin demora.

Otra recomendación importante es la posición de seguridad: colocar a la persona boca arriba con las piernas elevadas para favorecer el flujo sanguíneo al cerebro y aflojar la ropa ajustada.

Nacido en el tradicional barrio República de la Sexta en Rosario, Gustavo Scaglione se formó en la educación pública y desarrolló su carácter competitivo en los clubes El Tala, primero, y Gimnasia y Esgrima, después. Aunque incursionó en la carrera de Ciencias Políticas, Comunicación y Económicas en la Universidad Nacional de Rosario, su instinto empresarial lo llevó a abandonar las aulas para fundar su primer emprendimiento de refrigeración de transporte pesado.

Su ascenso definitivo comenzó en los años 90 tras su matrimonio con Josefina Daminato, heredera de una de las fortunas más tradicionales de la ciudad. Desde allí, expandió sus intereses al sector agropecuario y, en 2015, dio el salto a los medios.

Primero adquirió el holding Televisión Litoral. Adquirió el 55% de las acciones del multimedio (Canal 3, Radio 2 y Rosario3). Luego vino la compra del emblemático diario rosario La Capital, que incluía la compra de la histórica LT8. La expansión nacional llego con los diarios UNO de Santa Fe y Entre Ríos.

El desembarco en Buenos Aires se inició en 2024 cuando adquirió el 10 por ciento del paquete accionario de América TV y recientemente aprovechó el proceso de desinversión de Paramount para ingresar en la estructura de Telefe.

Una amenaza silenciosa: otros casos recientes de picaduras mortales

El riesgo de vida que enfrentó Scaglione no es un hecho aislado. Durante 2025, varios episodios trágicos recordaron la peligrosidad de estas reacciones:

- Chaco: En enero de este año, un niño de 12 años en Las Breñas fue salvado por una intervención veloz tras ingresar al Hospital de Charata en estado crítico.

- Entre Ríos: La tragedia alcanzó a Osvaldo César Zaldivas, fundador del grupo "Cumbia Eterna", quien falleció de forma repentina tras ser picado por una avispa mientras subía a su vehículo.

- Mendoza: En febrero pasado, un hombre perdió la vida tras recibir más de 150 picaduras al chocar accidentalmente contra un panal.

- Paraná: Un chofer de la empresa Elonce falleció en el hospital de Santa Elena tras no poder revertir un cuadro de anafilaxia provocado por una sola picadura.

La fragilidad ante estas reacciones no distingue clases sociales. El pasado 12 de junio, el multimillonario indio Sunjay Kapur de 53 años, amigo cercano del Príncipe Guillermo de Inglaterra, se desplomó y murió de forma inmediata durante un partido en el Reino Unido tras ser picado por una abeja.

