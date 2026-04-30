El dólar blue cerró en baja este jueves 30 de abril y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales bajaron en 728 millones de dólares y cerraron en 44.483 millones. De esta manera, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario con saldo comprador.

El dólar blue registró una baja en la jornada y se ubicó en $1400, en un contexto de movimientos mixtos en las cotizaciones financieras.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja este jueves 30 de abril. La divisa paralela cayó $15 respecto al cierre de la jornada anterior.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1400 y se compró a $1380.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1444,60.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1493,10.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1489,60 en promedio.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1839,50.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1415 en la punta vendedora, mientras que en el Banco Nación se mantuvo en niveles similares.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.391 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 207 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 728 millones de dólares y cerraron en 44.483 millones.