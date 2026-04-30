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Ganancias: quiénes acceden al “blindaje impositivo” y cuáles son los riesgos del nuevo régimen

La tributarista Elisabet Piacentini explicó los beneficios, requisitos y advertencias de la declaración jurada simplificada impulsada por el Gobierno.

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Pesos argentinos | Télam

El nuevo régimen de Ganancias 2025 introduce cambios profundos en la forma de declarar impuestos en Argentina. Según explicó Elisabet Piacentini, tributarista y coordinadora de la Comisión PyME del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires , “esto vino con la Ley de Inocencia Fiscal”, una normativa que busca simplificar procesos y ampliar el acceso a beneficios fiscales.

En ese sentido, la especialista destacó el cambio de paradigma: “tenemos esta declaración jurada simplificada de ganancias que cambia muchísimo el paradigma de cómo tenemos que presentar los impuestos”. A diferencia del sistema tradicional, ahora el organismo recaudador propone una base de cálculo: “ARCA nos propone las ventas que hay y las compras”, lo que reduce significativamente la carga administrativa.

Beneficios y alcance del blindaje impositivo

Uno de los puntos más relevantes es el llamado “blindaje impositivo”. Piacentini explicó que “si aceptamos esa declaración jurada simplificada y la presentamos, tenemos un blindaje total con respecto a esa declaración jurada”. Esto implica que el contribuyente queda protegido frente a futuras inspecciones sobre esos períodos.

Además, subrayó el alcance de esta protección: “los inspectores ya no podrían inspeccionarla ni tampoco los impuestos no prescriptos para atrás de IVA también y de ganancias”, lo que representa un incentivo fuerte para adherirse al régimen.

Sin embargo, no todos pueden acceder. La tributarista aclaró: “pueden adherirse todos aquellos que sean no grandes contribuyentes generales de ARCA”, y detalló límites clave: “no tienen que haber tenido ingresos por más de mil millones de pesos en los últimos años” ni superar determinados niveles patrimoniales.

Riesgos, errores y advertencias clave

A pesar de los beneficios, Piacentini advirtió sobre posibles errores que pueden dejar sin efecto el blindaje. “Sí, claro, se puede cometer algún tipo de error”, señaló, y explicó que existen parámetros estrictos de control.

En particular, remarcó: “si después el fisco encuentra discrepancias que sean más de un 15% del impuesto que genera”, el contribuyente puede perder la protección. Estas diferencias pueden surgir por omisiones o inconsistencias: “ya sea que no declaraste ventas, que no las facturaste o que tomaste gastos de más”.

Uno de los puntos más sensibles es el uso de documentación irregular. “Cualquier factura apócrifa puede determinar que te impugnen la declaración jurada y ya te perdiste el blindaje”, alertó, enfatizando la necesidad de un análisis detallado antes de adherirse.

Finalmente, la especialista señaló que el objetivo del Gobierno es dinamizar la economía: “se pretende que se liberen los fondos ahorrados que no estaban declarados”, lo que podría incentivar el uso de capitales que permanecían fuera del sistema formal.

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