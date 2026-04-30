Sebastián Di Doménica sobre la IA: “China está muy por adelante con relación a Estados Unidos”

China se consolida como el principal actor en la carrera global por la robótica, superando incluso a Estados Unidos. Así lo afirmó, el especialista en inteligencia artificial Sebastián Di Doménica, quien destacó que el gigante asiático impulsa una estrategia agresiva y sostenida en el desarrollo tecnológico. “China realmente está muy por adelante con relación a Estados Unidos”, aseguró, al describir el escenario actual de competencia global.

especialista subrayó que este liderazgo no es casual, sino resultado de una política de Estado. “Hay un objetivo de China de avanzar y desarrollar la robótica de manera muy, muy fuerte”, explicó. Con unas 400 empresas activas en el sector y un fuerte foco en robots humanoides, el país asiático concentra cerca del 50% de la producción mundial, lo que le permite reducir costos y ampliar su ventaja competitiva.

Un modelo productivo con apoyo social

Uno de los puntos clave que diferencian a China de Occidente es la percepción social de la robótica. Mientras en muchos países existe temor por la pérdida de empleo, en China ocurre lo contrario. “Los chinos reciben de manera muy positiva a los robots”, afirmó Di Doménica.

Según explicó, esto se debe a cambios estructurales en la sociedad. “Muchos jóvenes ya no quieren ir a trabajar a las industrias”, señaló, lo que impulsa la necesidad de automatización para sostener el nivel productivo. Además, el envejecimiento poblacional refuerza esta tendencia: “Hay una apuesta a que el desarrollo del robot pueda reemplazar muchas áreas de asistencia”.

Este contexto genera un ecosistema favorable donde la innovación tecnológica no encuentra resistencia, sino aceptación, lo que acelera su implementación en múltiples sectores.

Inteligencia artificial: el motor del avance

El desarrollo de la robótica está íntimamente ligado a la evolución de la inteligencia artificial. “Los robots avanzan gracias a la inteligencia artificial”, explicó el especialista, quien destacó que esta tecnología permite mejorar la eficiencia y ampliar las capacidades de las máquinas.

Actualmente, existen dos grandes tipos de robots: los industriales, diseñados para tareas específicas, y los humanoides, que buscan replicar funciones humanas. Sin embargo, estos últimos aún tienen limitaciones. “Todavía no tienen la motricidad fina que pueda tener una persona”, aclaró.

Aun así, los avances son acelerados, especialmente en áreas como la visión, el lenguaje y la acción. Esto permite que los robots aprendan y se adapten a nuevos entornos, ampliando su campo de aplicación.

En la actualidad, su uso es más eficiente en sectores como la industria, la medicina y la logística. “En tareas que son muy precisas, un robot puede hacerlo mejor que un ser humano”, destacó Di Doménica. También comienzan a expandirse en servicios, como seguridad o asistencia, con desarrollos innovadores como los perros robots.

De cara al futuro, el especialista fue claro: “Avanzamos muy rápido”, aunque advirtió que aún falta tiempo para que los robots puedan igualar completamente la versatilidad humana.